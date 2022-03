Nå synges det igjen på sykehjemmene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I fjerde etasje på Langerudhjemmet i Oslo synger en gruppe eldre sammen om at tulipanene skal blomstre i Amsterdam. Det er lenge siden sist det var allsang.

– Nå skal det feires!, sier 88 år gamle Per Solsrud..

Han har bodd tre år på Oslos største kommunale sykehjem, to av dem under pandemien.

Per Solsrud (88), ser fram til en feiring av at Langerudhjemmet igjen kan ha felles arrangementer med alle beboere samlet. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Vi var så bundet, og ofte måtte vi bare sitte her og være i ro. Nå er det stor forskjell. Kantinen er åpen og jeg kan gå på treningsrommet. Det er alle tiders!

Sykehjemmet med 161 beboere unngikk koronautbrudd helt fram til høsten 2021. Men da oppsto smitte med deltavarianten, forteller institusjonssjef Bente Sæve.

– 24 av de eldre ble smittet og vi mistet fem av dem som fikk covid-19, sier hun.

Men i januar skjedde det noe. Da kom et nytt utbrudd, der tre av beboerne ble smittet, nå med det nye og mildere omikron-viruset.

Sjef for Langerudhjemmet, Bente Sæve, er glad for at de har kunnet åpne for felles samlinger igjen. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– En av de smittede som hadde astma ble noe dårligere enn de to andre, men alle fikk noe som minner om en lett forkjølelse, sier Sæve.

De som ble smittet i januar, er i dag helt friske.

Også i mars er det et par eldre med koronasykdom på Langerudhjemmet, men også disse klarer seg bra.

Det var dette Folkehelseinstituttet (FHI) måtte få en bekreftelse på at stemte for alle sykehjemsbeboere.

Ventet på avklaring

I dagene fram mot 12. februar jobbet FHI med sin endelige anbefaling til regjeringen om fjerning av koronatiltakene.

Noe av det som var avgjørende, var effekten omikronvarianten hadde på de aller eldste og sykeste, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

Bekreftelsen på dette kom etter at januar var over.

Fagdirektør Frode Forland i FHI sier at situasjonen på sykehjemmene var blant de viktigste for å avgjøre om tiltakene kunne fjernes. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Vi har alltid hatt et ekstra øye på de som er mest utsatte, og tenkte hva slags tiltak som er nødvendig for å beskytte de mest sårbare. Men vi så at det er svært få av de eldste som blir smittet, og selv om det er utbrudd på sykehjem så blir få alvorlig syke. Det var medvirkende til at vi anbefalte regjeringen å oppheve de aller fleste tiltak, sier Forland

Dødeligheten på sykehjemmene er også jevn, og var i januar lavere enn for den samme måneden i fjor og i 2020, altså før pandemien kom til Norge.

Det kan bunne i høye grad av vaksinering, et mildt virus og godt smittevern på sykehjemmene.

Generelt for sykehjemmene i Oslo er at omikron minner om et forkjølelsesvirus, bekrefter Tone Spieler i Sykehjemsetaten.

–– De eldre får symptomer på øvre luftveisinfeksjon som hoste, nesesekresjon og lett feber.

I Bergen svarer etatsdirektør for sykehjemmene, Anita Wøbbekind Johansen, det samme.

– Vi har nå en svært god vaksinedekning på våre beboere og ser at de fleste får et mildt sykdomsforløp med lite plager og lite alvorlige konsekvenser.

Mandag denne uka var 634 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge, det høyeste antall innlagte under pandemien. Blant dem er 54 på intensivavdeling.

Likevel er det ikke grunnlag for å innføre nye restriksjoner eller tiltak. For de aller færreste får alvorlig sykdom av Omikron.

Langerudhjemmet er det største kommunale sykehjemmet i Oslo. De hadde et alvorlig koronautbrudd med fem døde sist høst. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Felles gåtrening

For eldre sykehjemsbeboere er det viktig å være i bevegelse. Det vet fysioterapeut Fredrik Yttereng. Han har tatt med seg Gro Olberg (84), Kåre Lien (94) og Inger Kvam (86) på treningssalen for å trene på å gå.

To rekker med doble stenger skaper en runde, der puter og små hindre må overvinnes av de tre.

I treningssalen er Kåre, Inger og Gro i sving med gåtrening, godt hjulpet av fysioterapeut Fredrik Yttereng.

– Trening for sykehjemsbeboere går mye på å opprettholde de funksjonene de har, og å unngå fall, forklarer han.

Derfor har også de reduserte tiltakene vært veldig gode nyheter for sykehjemsbeboernes ve og vel.

Men den nyvunne friheten til å drive aktiviteter og møtes sosialt skal også markeres med en jazzkveld.

Der vil Per Solsrud delta med å velge ut musikk, og alle beboerne på Langerudhjemmet vil bli invitert.

– Det vil sikkert bli toner av Frank Sinatra. Og så er det en god norsk en også; Robert Normann, sier Per.