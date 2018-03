Nå skal Sylvi Listhaug si unnskyld for Facebook-innlegg

I dag kommer justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til å gå på Stortingets talerstol for å si unnskyld for innlegget sitt på Facebook.

Det kommer etter én uke med sterkt og vedvarende press. Presset kulminerte i et såkalt daddelvedtak eller kritikkvedtak fra SV-leder Audun Lysbakken. Det er den kraftigste kritikken en statsråd kan få før mistillit.

I forslaget til vedtak heter det:

«Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug offentlig har fremsatt uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge.»

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre var ikke nådig da han tok ordet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre til frontalangrep på Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Peder Bergholt / NRK

– Dette handler ikke om en debatt mellom Arbeiderpartiet og Frp eller at Arbeiderpartiet «trekker 22. juli-kortet» som statsminister Erna Solberg (H) og Jan Tore Sanner (H) har sagt. Det handler om en grov og feilaktig påstand og er en total avsporing av debatten, sa Støre.

Han gjorde det klart at flertallet på Stortinget kommer til å refse Listhaug.

– Senere i dag vil flertallet på Stortinget uttrykke sin kritikk mot meldingen og alt den forteller om hvor lite landets justisminister forstår av vekten av ord, og sammenheng mellom ord og handling.

Her er innlegget som ble for drøyt

Ingen har større fyrstikk enn Listhaug når hun fyrer opp motdebattantene, og hun har tent debattbålet minst 11 ganger siden hun ble statsråd første gang.

Dette innlegget fredag 9. mars ble likevel for drøy kost for både statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen.

Dette innlegget på justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) ble for drøy kost for regjeringen. Foto: NRK

Likevel tok det nesten én uke fra det ble postet til Listhaug slettet det.

Begrunnelsen for slettingen var ikke en erkjennelse om at det var for drøyt, men at Listhaug ikke hadde rettighetene til bildet som ble brukt.

Sp: – Statsråden var utenfor god folkeskikk

Fra Stortingets talerstol sa parlamentarisk leder Marit Arnstad i Sp at det som gjør denne saken så alvorlig er at det er en statsråd som har postet innlegget, ikke en stortingsrepresentant fra Frp.

– Det er ikke slik at vi lever i alternative statsrådsvirkeligheter. En statsråd er en statsråd for regjeringen og uttaler seg på vegne av regjeringen uansett om det er på Stortinget eller i andre sammenhenger. Vi kan ikke ha det slik at statsråder sier én ting på Stortinget og noe annet i andre sammenhenger, sa Arnstad.

Hun etterlyste også god gammeldags folkeskikk i den politiske debatten.

– Noen ganger er den politiske diskusjonen bare en politisk diskusjon, men av og til handler den politiske diskusjonen om folkeskikk. Denne gangen oppførte statsråden seg utenfor god folkeskikk.

Solberg varslet unnskyldning på NRK

Torsdag morgen, noen timer før Stortinget begynte behandlingen av daddelforslaget, sa Solberg at Listhaug ville gå på Stortingets talerstol for å si unnskyld.

– Listhaug vil bekrefte unnskyldningen i løpet av dagen

Til Dagbladet sier Listhaug:

– I dag er dagen der jeg skal ta på alvor at Stortinget gir meg kraftig kritikk. Statsministeren har på vegne av regjeringen sagt unnskyld. Jeg vil også si unnskyld for kommunikasjonen i saken. Spesielt rettet til dem som ble rammet av terroren i Norge i 2011.