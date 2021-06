Nå skal du få vite hvor lang ferjekøen blir i sommer

«Statens vegvesen gir deg forutsigbar sommertrafikk» – det er målsettingen for kampanjen som starter i dag. .

Svært mange skal også i år ha norgesferie og mange velger bilen som fremkomstmiddel. Statens vegvesen har sett på trafikktallene fra i fjor og har i samarbeid med blant annet transportnæringen kommet frem til nye tiltak.

Apper og digitale løsninger

Nye apper, digitale kart og webkameraer er noe av hjelpemidlene du som bilkjørende skal kunne benytte deg av. I tillegg er det tatt høyde for at flere og flere har ferie i en elbil og vegvesenet forbedrer informasjonen om lademuligheter på ladestasjonene.

Veidirektøren kommer med en rekke forbedringer for sommerferien til folk som skal på bilferie i Norge Foto: Thor-Albert Frøsland

– Dette har med oppmerksomhet og å skape gode muligheter for trafikantene, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland til NRK.

– I tillegg kommer trafikksikkerheten og at du kan planlegge ferien din på en god måte, legger hun til.

Det er viktig å tilrettelegge for at folk får informasjon inn i bilen. Moderne biler er koplet opp mot nettet, men løsningene til vegvesenet er også apper som kan lastes ned på mobiltelefonen med oppdatert informasjon om trafikkforholdene.

– I tillegg vil det bli informasjon om severdigheter og de digitale kartene vil alltid være oppdaterte og knyttet opp mot den informasjonen som passer deg der du er for turen din og for kjøringen din, forklarer Hovland.

Ti nye webkameraer er satt opp i Nord-Norge for å overvåke trafikken på fergeleier. I fjor opplevde mange endeløse køer og fulle ferger, men med muligheten for å sjekke forholdene på kaia fra kameraene håper vegvesenets det skal bli lettere å planlegge ferieturen.

Husk at du er på ferie

Samferdselsminister Knut Arild Hareide er spent på de nye løsningene.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide skal selv ta i bruk de nye løsningene Foto: Thor-Albert Frøsland

– Målet vårt er at det skal gå enda bedre i trafikken i år når vi nå kan hente informasjon, vi kan se hvor det er en sterk trafikk og vi kan planlegge bedre, forklarer han.

Til tross for at mange opplevde køer og venting på bilferien i fjor mener Hareide at tiltakene som lanseres i dag ikke kommer for sent.

– Vi tar jo med oss kunnskapen fra i fjor når vi nå har gjort dette digitale arbeidet for sommersesongen i år, sier han.

Og selv har han oppskriften på en god stemning både for de i baksetet og de i forsetene.

– Dette skal være ferie, det skal ikke være stress og det er lov å stoppe og ta en is og tenke at nå er det ferie, avslutter han.