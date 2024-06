Nå skal du få færre svindel-telefoner

– Norge er blitt ledende i anti-svindel-arbeid, forteller Johannes Vallesverd som er seniorrådgiver i Nkom.

Han leder en relativt ny, norsk ekspertgruppe mot svindel, som har vekket internasjonal oppsikt i fagmiljøene.

Johannes Vallesverd fra Nkom leder det nye, internasjonale anti-svindelarbeidet. Foto: Nkom

Her er bakteppet: Hvert år taper samfunnet store summer som følge av digital svindel. Tall fra Finanstilsynet viser at enkeltpersoner og selskaper hadde et tap på 928 millioner kroner i fjor. Til sammenligning var tallet for året før 614 millioner kroner.

I 2022 så Nkom også at det ble stanset hele 100 millioner svindelforsøk via telefon. Men mange svindelforsøk kom også gjennom til meg og deg. Omfanget gjorde at Økokrim sommeren 2023 gikk så langt som å omtale bedrageri som «et samfunnsproblem».

Nkom og Økokrim bestemte seg for å ta tydeligere grep.

Nytt samarbeid

I august 2023 samlet derfor Nkom nøkkelaktører fra bank, telenett, politi og sikkerhet rundt samme bord. Dette var første gang en så tverrfaglig gruppe var samlet for å løse deres felles problem: Digital svindel.

– Dette er et problem som spenner seg over sikkerhetsmyndigheter, bank og ekom. Det kreves input fra alle for å få finne svakhetene svindlerne utnytter, og for å kunne tette dem, sier Vallesverd.

Siden da har ekspertgruppen utvekslet erfaringer og funnet konkrete grep på tvers av bransjene. Det har gitt resultater, og i forrige måned ble 10 millioner svindelanrop fra utlandet avslørt. Mye av dette ble stanset fordi mobilnett-operatørene nå bruker flere av de samme anti-spam-metodene, og utveksler erfaringer.

Nå vil andre land lære av Norge.

Her er et eksempel på en av svindel-SMSene som har blitt stanset denne våren. Faksimile: Skjermbidle fra Ice.

Norsk initiativ

Den norske samarbeidsmodellen mot svindel har nå blitt utgangspunkt for et internasjonalt samarbeid:

– 21 land deltar foreløpig i GIRAF, og arbeidet skal avdekke sårbarheter og foreslå tiltak for å redusere svindeltrafikk over landegrensene, sier Vallesverd.

Norge leder samarbeidet, som ble lansert i dag.

– Det er et håp om at det blir færre svindel-telefoner og svindel-SMS. Å få det til null er nok en utopi, men vi håper å stoppe enda mer enn i dag, når vi får flere på laget, sier fungerende direktør i Nkom John-Eivind Velure.

Han påpeker at mye av svindelforsøkene som treffer nordmenn kommer fra utlandet, og sendes ofte via flere land før de når norske mobilkunder.

– Det er forskjell på hvor langt de ulike landene har kommet i sitt anti-svindelarbeid. Gjennom det internasjonale arbeidet vil vi nå få større oversikt over hele verdikjeden og bidra til at aktørene på sikt vil kunne sperre samtaler og SMS nærmere opprinnelseslandet, sier Velure.

Sperring av svindelnumre

– Vi skal bygge Norge på nytt med digitalisering og da er vi avhengige av at folk har tillit til digitale tjenester, sier Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Hun mener svindelforsøk over telefon svekker denne tilliten.

– Nå foreslår vi derfor å styrke retten til å sperre tilgang til nummer eller tjenester som driver med svindel, sier Tung.

Samarbeid er nøkkelen

Velure sier svindlerne snur seg raskt rundt når sikkerhetshull tettes:

– De bruker ny teknologi og bytter strategier og kanaler hele tiden. Ingen myndighet eller bransje kan løse problemet alene. Så selv om blokkeringsresultatene nå er gode, vet vi at det vil dukke opp nye utfordringer.

Han mener det er gledelig at de nå kan ta det tverrfaglige arbeidet ut til det globale myndighetssamarbeidet.