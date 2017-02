Nå skal 5G-nett testes i Norge

Kunne du tenkte deg enda raskere mobilnett eller kjøleskap som forteller deg hva du trenger å handle?

Dette kan kanskje bli en realitet når 5G-nett blir tilgjengelig i Norge. I løpet av året skal nettet testes ut, og det forventes å være klart for bruk i 2020.

I dag har vi 2G, 3G og 4G. Dette er betegnelsene på de tre generasjonene mobilnettverk vi bruker Når 5G-nettet kommer vil det åpne for uante muligheter.

Samferdselsdepartementet opplyser i dag at de jobber sammen med de andre landene i Norden og Baltikum for en felles handlingsplan for 5G-nett til mobil.

– Uante muligheter

Varog Kervarec, teknologijournalist i Inside Telekom, mener 5G vil gi oss uante muligheter.

– 5G vil føre til en samfunnsomveltning. Folk ser tilbake på den dagen Apple lanserte iPhonen og mener dette forandret verden. Innføringen av 5G vil gjøre noe av det samme, sier Kervarec.

Han understreker at med 5G handler det ikke lenger om raskt internett på telefonen.

– Med 5G kan alle gjenstander kobles til internett. 5G handler ikke lenger om rakst internett på telefoner. Med dette kan alle gjenstander være koblet til internett, sier Kervarec.

Med 5G kan vi altså for eksempel få vinduer som forstår når de skal åpnes og lukkes, paraplyer forteller hvordan været blir og kjøleskap som kan fortelle deg hva du må handle.

– Et kappløp

Kervarec forklarer at det foregår et kappløp blant aktørene om å bli de første til å tilby dette, og sier vi kan forvente at 5G blir en realitet i 2020.

Det er Telenor og Huawei som skal teste ut 5G-nettet og Telenor lover nå å bli de første som tilbyr 5G i Norge, skriver Hegnar.no.

Avtalen mellom Huawei og Telenor ble signert under Mobile World Congress i Barcelona.

– Huawei har en betydelig posisjon, teknologiforståelse og innsikt i 5G som vi ser fram til å dra nytte av i årene som kommer, sier Magnus Zetterberg, teknologidirektør i Telenor Norge, i en pressemelding.

Zetterberg peker på at 5G vil bli viktig på flere samfunnsområder:

– Dette kan være helsevesenet som trenger mange flere nettverkstilkoblede hjelpemidler for å kunne tilby tjenester der de trengs i et lokalmiljø. Et annet eksempel er automatiserte fabrikklokaler med roboter og mennesker i produksjonslokalene.