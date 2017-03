Nå pusser de borgerlige opp gamle valgløfter

De borgerlige partiene lover 50 prosent statlig finansiering av Fornebubanen.

De borgerlige partiene lover at utbyggingen skal settes i gang så snart som mulig.

Det skulle være dagens nyhet fra Høyre, Frp, KrF og Venstre.

Eller vent litt...

For dette kan knapt kalles en nyhet. Det er nøyaktig det samme som de borgerlige partienes aller første valgløfte fra før de tok over regjeringsmakten.

Gamle løfter om igjen

Fornebubanen skulle bygges prompte, det var nesten bare å sette spaden i jorden, og staten skulle ta halve regningen.

Det var meldingen i mai 2013, våren før de borgerlige kastet de rødgrønne ut av regjeringskontorene. Siden den gang har det ikke vært tatt ett eneste spadetak på Fornebubanen.

Nå gjentas altså løftene.

– Vi forplikter oss til at staten skal bidra med 50 prosent av utgiftene til Fornebubanen, sa daværende partileder og statsministerkandidat Erna Solberg (H) i 2013.

Nikolai Astrup (H) gjentar at staten skal ta halve regningen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I dag sier Nikolai Astrup (H):

– Det som har skjedd er at pengene kommer i Nasjonal transportplan for første gang, og prinsippet om at staten finansierer 50 prosent etterleves.

Den gang sa daværende leder for transportkomiteen på Stortinget, Knut Arild Hareide (KrF):

– Vi kan begynne å bygge banen allerede nå, og banen kan være klar innen fem eller seks år.

Fire år og null skinner senere sier Abid Raja i Venstre:

– Jeg tror sannsynlig byggestart er 2018 eller senest 2019.

Det er helt i tråd med «Revidert avtale om Oslopakke 3» som Oslo kommune og Akershus fylkeskommune signerte 24. mai 2012, nøyaktig ett år og fire dager før de borgerlige kom med sitt første valgløfte.

Nyheten: Statens regning har vokst

De borgerlige peker på Oslo kommune når de skal forklare hvorfor ikke noe har skjedd.

– Bærum kommune har vært forbilledlige og er ferdige med regulering. I Oslo er man forsinket, og det har gjort at man ikke kommer videre foreløpig. Men nå kommer pengene på bordet fra statens side, og da ligger alt til rette for at banen skal realiseres etter planen, sier Astrup.

Abid Raja (V) tror på byggestart 2018 eller 2019 slik planen har vært siden 2012. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Raja legger til:

– Med en gang Oslo er ferdig er det bare å sette spaden i jorda.

Tonje Brenna, leder i Akershus Arbeiderparti, lar seg ikke imponere.

– Det er fint at de lover penger, men jeg tror ikke de som bor og jobber på Fornebu føler at det hjelper så mye at de borgerlige dukker opp med nye løfter hver gang det er valg, sier hun.

Det er forresten én nyhet i denne saken.

Regningen staten skal betale har vokst med én milliard kroner på de fire årene som har gått siden forrige gang Fornebubanen var et borgerlig valgløfte. Den gang ble det sagt at staten skulle bidra med rundt fem milliarder kroner, nå er det seks.