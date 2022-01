Nå må du ta hensyn til disse nye reglene

Nye regler for kjøp av alkohol på tax free er noen av de nye reglene som nå er gjeldende.

– Man må være oppdatert når man kommer fra andre land. Det er ikke slik at du kan løse ut tobakkskvoten i alkohol lenger, sier Jon Christian Fløysvik Nordrum.

Nordrum er førsteamanuensis ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han gjestet NRK Nyhetsmorgen for å snakke om de nye reglene fra nyttår.

– Mange vil merke strengere krav til lokal reduksjon av luftforurensing. Det kan bety miljøfartsgrenser eller krav om piggfrie dekk, sier Nordrum.

I 2019 slo en rapport alarm om svevestøv i Trondheim. Nye regler skal forhindre dette. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nye regler som er greit å få med seg Ekspandér faktaboks Disse reglene er nye for året: Fra januar 2022 vil alle gravide over 35 år få tilbud om blodprøven NIPT og tidlig ultralyd.



Flere kan motta fri rettshjelp. Endringen i forskrift om fri rettshjelp innebærer at inntektsgrensene for enslige økes fra 246.000 kroner til 320.000 og for par fra 369.000 kroner til 490.000.

Endringer i reglene for tros- og livssynssamfunn. Etter nyttår kan de nektes økonomisk tilskudd dersom de mottar bidrag fra stater som ikke respekterer tros- og livssynsfriheten.

Nivået for lovlig konsentrasjon av svevestøv i uteluften senkes. Dette kan føre til at flere kommuner må innføre tiltak. Kilde: NTB

Nye salgsregler

Skal du selge bolig kan du ikke lenger gjemme deg bak «selges som den er».

– Om du skal selge boligen, så må du som selger vite mer om boligen. Det er ikke lov å ta store forbehold med «selges som den er». Dette skal bidra til tryggere handel og mindre konflikt, forteller Nordrum.

Jon Christian Fløysvik Nordrum er jurist og ekspert i forvaltningsrett ved universitet i Oslo. Foto: Universitetet i Oslo

De nye reglene fastslår at selgere må ta større ansvar for å gi grundig informasjon og dokumentasjon av boligen. Det stilles også større forventninger til at kjøpere setter seg inn i informasjonen. I tillegg blir det innført nye minstekrav til tilstandsrapporter i bolighandelen, skriver NTB.

Nye avgifter Ekspandér faktaboks Ved nyttår kom det også flere endringer i avgiftene. Blant annet knytta til strøm og tobakk. Strømavgiften kuttes med 8 øre per kWh i vintermånedene, mens den kuttes med 1,5 øre i perioden april-desember.



Tobakksavgiften økes med 5 prosent mer enn det som er vanlig prisjustering. For en 20-pakning med sigaretter innebærer det at avgiften økes fra 55,4 kroner til 59 kroner. For snus øker avgiften fra 85 kroner per 100 gram til 90 kroner per 100 gram.



CO2-avgiften økes. Samtidig reduseres trafikkforsikringsavgiften og veibruksavgiften for å kompensere for økte bensinpriser. Kilde: NTB

Ny språklov

Ved 1. januar fikk Norge også en ny språklov.

– Man burde i alle fall merke seg en språklov i Norge, og den er ny. Den styrker norsken og språkrettighetene. Blant annet er samisk sidestilt med norsk og tegnspråk er et offentlig språk, opplyser førsteamanuensen.

Hvis du syns byråkratisk språk er vanskelig så kan det nye året bli enklere. En ny regel sier at det offentlige skal bruke språk som folk forstår.

Dette er de nye skattereglene Ekspandér faktaboks Regjeringen gjør flere endringer i skattesystemet. Skatten på de høyeste inntektene økes, mens den reduseres på de laveste.

Fagforeningsfradraget økes fra 3.850 til 5.800 kroner.

Ifølge regjeringen vil 82 prosent av skattebetalerne få lavere eller uendret skatt neste år. De som tjener mindre enn 750.000 kroner i året, skal sitte igjen med mer.

Formuesskatten økes fra 0,85 prosent til 0,95 prosent. For formuer på over 20 millioner kroner (40 millioner kroner for ektefeller) innføres det en høyere sats på totalt 1,1 prosent. Bunnfradraget økes samtidig fra 1,5 millioner kroner i 2021, til 1,7 millioner kroner. Kilde: NTB

– For den som er lei av byråkratisk språk, så er det gledelig at vi har fått en bestemmelse som stiller krav til at det offentlige må bruke klart språk. Forhåpentligvis skal vi begynne å forstå det byråkratiske språket, sier Nordrum.