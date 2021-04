Nå kommer det flere råd til nordmenn som er vaksinert

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det bekrefter helseminister Bent Høie (H) til NRK.

– De fleste fullvaksinerte er jo de aller eldste, og de har jo fått noen råd, som for eksempel å kunne klemme sine nærmeste. Dette er noe vi jobber mye med nå, og i dag kommer vi med flere råd til dem som er vaksinert, sier han.

Helseministeren ønsker ikke å utdype detaljene i de nye rådene, som legges frem på en pressekonferanse klokken 13 i ettermiddag.

I Norge har nå over 1,2 millioner personer fått første dose av koronavaksine. Nær 310.000 har fått andre dose og er dermed fullvaksinert.

Koronasertifikat

Tirsdag i neste uke kommer den første versjonen av myndighetenes koronasertifikat, som også er blitt omtalt som koronapass.

NRK får opplyst at de nye rådene til vaksinerte som legges fram onsdag, ikke vil være knyttet til det kommende koronasertifikatet.

KORONASERTIFIKAT: Tirsdag i neste uke lanserer regjeringen den første versjonen av koronasertifikatet. Foto: Berit Roald / NTB

Sertifikatet vil fungere som et bevis på at man enten er koronavaksinert, har oppnådd immunitet ved gjennomgått sykdom eller at man nylig har testet negativt mot covid-19.

Versjonen som lanseres i neste uke, vil være en forenklet utgave. Denne vil senere bli erstattet av oppdaterte og mer ferdige versjoner, som vil være i tråd med EU.

Det er foreløpig uklart hvilke konkrete formål koronasertifikatet skal benyttes til.

Mens vaksineringen går sakte, men sikkert fram i Norge, går samtidig debatten rundt hvilke eventuelle fordeler som kan gis til fullvaksinerte.

Folkehelseinstituttet (FHI) har vært positive til bruken av koronasertifikat, men har samtidig pekt på utfordringene knyttet til urettferdighet ved at folk gis fordeler.

Ferie, øl og konserter

EU har besluttet å innføre en ordning med koronapass for at folk skal kunne feriere i utlandet til sommeren.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har vært skeptiske til at et koronapass skal gi fordeler ved reising.

De mener at dette er urettferdig fordi vaksinene er skjevt fordelt globalt, noe som vil føre til at et slikt koronapass vil øke kløften mellom mennesker fra ulike land.

FORDELER: I flere land er det gitt fordeler for fullvaksinerte, blant annet inngang på serveringssteder, konserter og lignende arrangementer. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Israel er blant landene som har kommet lengst med sitt vaksineprogram, og godt over halvparten av befolkningen er vaksinert.

Vaksinerte innbyggere fått en rekke fordeler, som å kunne gå på treningssentre, konserter og diverse kulturarrangementer.

I Danmark er koronasertifikatet planlagt å være en viktig del av gjenåpningen. Innendørsgjester på serveringssteder vil være nødt til å vise fram sertifikatet. Det samme gjelder folk som vil på museum, biblioteker og idrettsarrangementer.

Les

Seks av ti støtter sertifikatet

I Norge har reaksjonene til et sertifikat vært stort sett vært positive. En fersk spørreundersøkelse fra Norsk koronamonitor viste at seks av ti nordmenn stiller seg positive.

VIL REDDE ARBEIDSPLASSER: Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen mener at fordeler for vaksinerte vil kunne redde mange arbeidsplasser. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Mens 26 prosent sa nei, svarte 59 prosent av de spurte at de mener fullvaksinerte bør få fordeler som å kunne reise karantenefritt, gå på kino, eller utesteder.

Virke har uttalt at de ønsker et koronapass for at koronavaksinerte skal få lettelser fra restriksjoner innad i Norge. Dermed er håpet å kunne redde virksomheter og arbeidsplasser.

– Lettelser til den delen av befolkningen som har mottatt vaksinen, vil kunne bidra til en gradvis og balansert gjenåpning av samfunnet, sa administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke tidligere denne måneden.