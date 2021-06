BYD, NIO, Hongqi, Xpeng, Seres og Dongfeng. Kanskje ikke så kjente bilmerker for nordmenn flest, men snart kan de bli det.

For helkinesiske elbiler er på full fart inn i det norske markedet, bekrefter generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

Christina Bu i Norsk Elbilforening har lenge sett at de kinesiske bilprodusentene forbereder storsatsing på elektriske biler. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Ja det er de virkelig. De har en langsiktig strategi om å bli store på elbilmarkedet. De har ikke lykkes på det ordinære bilmarkedet i Europa, men satser stort og har muskler til å lykkes med elbiler, sier Bu.

Hun har i flere år varslet at kineserne vil satse stort, og at de har bygget opp egne bilmerker som blir å se på veiene framover.

Fra før er det flere elbiltyper vi finner i Norge som produseres i Kina, som Polestar, MG, Tesla og den nye BMW ix3.

Kinesiske elbiler på vei Ekspandér faktaboks Dette er tidsplanen noen av de kinesiske elbilprodusentene har for å komme på det norske markedet. BYD - de første hundre bilene er på vei til Norge - klare for utlevering i løpet av sommeren 2021.

Seres - kommer trolig rundt årsskiftet 21/22, ifølge leverandøren Gill Gruppen.

NIO - lanseres høsten 2021.

Xpeng - kalt "Tesla-kopien" - i salg allerede, fra 2021.

Hongqi - ventes å bli lansert høsten 2021.

Dongfeng - trolig første halvår 2022. Kilde: Norsk Elbilforening, leverandører.

En båt med biler

BYD er en av de helkinesiske produsentene som allerede er på det norske markedet med elektriske busser. For kort tid siden markerte de at de sender den første båtlasten med hundre SUV-er til Norge.

NRK var til stede på fabrikken da bilene rullet ut. Merke- og informasjonssjef hos BYD, Li Yunfei, sier at Norge skiller seg ut.

– Alle ser Norge som det mest modne elbilmarkedet i verden. Det er ikke bare ett av mange markeder, men det fremste og mest utviklede. Derfor satser BYD i Norge.

På rekke og rad for å innta det norske markedet. BYD satser stort på å lykkes i Norge. Foto: Fang Yongbin / NRK

I Elbilforeningen utdyper Christina Bu hvorfor Norge er så viktig for kineserne.

– Elbil er i ferd med å bli stort globalt, men kineserne vet at hvis de lykkes i det norske markedet, så lykkes de også i Europa for øvrig.

I fjor vedtok Kina en strategi om at deres bilfabrikker må produsere minst 40 % elbiler innen 2030. Dette er forventet å redusere prisene på elektriske biler og batterier på verdensbasis, ifølge det amerikanske teknologiuniversitetet MIT.

Batteribytte i stedet for lading

En fasade midt på Karl Johan i Oslo er dekorert med navnet til den nye helkinesiske, helelektriske bilprodusenten NIO.

Den nye bilprodusenten NIO etablerer seg midt på Karl Johan, og vil ikke ha bilbutikker i vanlig forstand. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Selskapet er bare sju år gammelt, men har vært på det kinesiske markedet med elbiler i flere år allerede.

Deres plan er å åpne til høsten, og de vil blant annet tilby skifte av hele batteriet på få minutter, og bygge opp et nettverk av batteribyttestasjoner.

– Dette er produsenter som er langt framme teknologisk og som tenker på infrastruktur, slik Tesla har gjort med egne ladestasjoner, sier Bu i Elbilforeningen.

– Se om det fungerer

Espen Ødegaarden vil ikke være den første som kjøper helkinesisk elbil. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

På Karl Johan går Espen Ødegaarden forbi lokalene til NIO. Han har to elbiler fra før, men er noe avventende til helt kinesisk bil.

– Jeg ville ikke vært den første kunden, nei. Vil vente og se hvordan de fungerer i Norge først og hvordan de ble tatt imot i markedet. Må ha litt trygghet først, konkluderer han.

Men også Tesla ble møtt med skepsis i starten.

NIOs kommunikasjonsdirektør, Florian Otto, svarer at deres biler er tilpasset norske forhold, og at Norge er et nøkkelmarked.

– Det er en klar forskjell på Norge og andre europeiske land når det gjelder elbiler. Dere har vist en vilje til å utvikle elbilmarkedet, det er stor kjøpekraft her, og det er derfor et perfekt introduksjonsmarked for en elbil i det øverste skiktet, sier Otto.

Han ønsker ikke å kommentere skepsisen enkeltpersoner har til dem som ny aktør.

Bilprodusenten bygger nå opp en egen organisasjon i Norge, og har som mål å levere de første bilene mot slutten av 2021.

– Må være åpne

Hos bilimportøren RSA i Drammen, som importerer BYD til Norge, sier kommersiell direktør Espen Kristoffersen at de er godt skodd for å hjelpe hvis det oppstår problemer.

– Vi mener at tvilen er ubegrunnet. BYD har laget en million elektrifiserte biler, og vi har et stort serviceapparat stående klar, sier han.

De er fra før importør for blant annet Suzuki og Isuzu og den kinesiske elbilprodusenten Maxus. Maxus er igjen eid av det samme selskapet som produserer MG i Kina.

Kristoffersen sier at BYD har lengre erfaring med elbiler en det VW har, som har hatt noen innkjøringsproblemer med sin iD3.

Synne Benedicte Hustad Wold har bodd i Kina og er ikke skeptisk til å kjøpe kinesiske biler. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Synne Bendicte Hustad Wold har bodd i Kina og svarer først på kinesisk da vi spør om hennes holdning til å kjøpe helkinesiske elbiler.

– Hvorfor ikke? Man må være åpen for det som kommer, men tysk ingeniørkunst skal man heller ikke kimse av. Så, det blir spennende å se!