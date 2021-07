Nå kommer avgjørelse i gjenåpnet trygdebedrageri-sak

I 2017 fastsatte Høyesterett straffen til 75 dagers fengsel for grovt uaktsomt trygdebedrageri.

Domfelte, som mottok arbeidsavklaringspenger, hadde over en periode på over to år oppholdt seg til sammen 50 uker i utlandet, uten samtykke fra Nav. Han hadde mottatt 310 000 kroner.

Men både påtalemyndigheten og domfelte ba om gjenåpning av saken til gunst for domfelte. Gjenopptakelseskommisjonen åpnet saken i mars i fjor.

Da saken ble gjenåpnet i fjor sa forsvarer John Christian Elden at det er et veldig viktig standpunkt. Saken har blitt omtalt som en pilotsak for andre lignende saker.

– Alle som er dømt for trygdesvindel i forbindelse med å ha mottatt ytelser i andre europeiske land etter at Norge ble med i EØS i 1994, kan få saken sin behandlet på nytt, sa Elden til Rett24.

Nav intensiverte for noen år siden jakten på trygdesvindlere i utlandet. Særlig gjaldt det dem som tok imot arbeidsavklaringspenger til utlandet.

Feil rettsanvendelse

For mannen i 60-årene som hadde oppholdt seg i Italia, mente både påtalemyndigheten og domfelte at dommen var i strid med EØS-regelverket, og det som kalles EUs trygdeforordninger.

Utgangspunktet var at staten mente man kunne avslå arbeidsavklaringspenger med den begrunnelse at domfelte ikke hadde søkt Nav om tillatelse til å oppholde seg i et annet EØS-land. Men trygdeforordningen som trådte i kraft i 1994 ble avløst av en ny forordning som trådte i kraft i hele EØS-området i 2012.

Både påtalemyndigheten og domfelte mente derfor at Høyesterettsdommen for bedrageri var bygget på feil rettsanvendelse.

Rett24 skriver at EFTA-domstolen i mai kom til at den norske praksisen ved eksport av arbeidsavklaringspenger uansett var i strid grunnprinsippet i EØS-artikkel 36, tjenestefriheten.

Gjerningsbeskrivelsen for mannen som oppholdt seg i Italia strekker seg på begge sider av den omstridte knekkpunktet i 2012. Saken gjenåpnes for hele perioden, ikke bare det som skjedde etter 2012. Derfor har forsvarer Elden sagt at denne saken er viktig for alle som er dømt i lignende saker, også før 2012.

Flere lignende saker

Mannen ble først dømt til 75 dagers fengsel i tingretten. Lagmannsretten idømte samfunnsstraff, fordi de mente domfelte kunne ha fått samtykke til deler av utenlandsoppholdet dersom han hadde søkt.

Høyesterett var ikke enig med lagmannsretten, men la en viss vekt på at forholdet i saken skilte seg noe fra de vanligste tilfellene av trygdebedrageri.

Leder for kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker, Siv Hallgren, har sagt at kommisjonens har flere saker liggende klare til behandling. Alternativene er enten å behandle dem ferdig med en gang, eller å vente til denne pilotsaken som nå er gjenopptatt er ferdig behandlet.