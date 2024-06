Nå kommer «gamle» Habbo tilbake

«Møbz», mynter og «rettis».

«Bassenget er stengt», «Takterrassen» og «HC Klubb».

Ringer det en bjelle?

Disse uttrykkene stammer fra det kjempepopulære nettspillet Habbo, også kjent som Habbo Hotell.

Storhetstiden

Habbo hadde sin storhetstid på slutten av 2000-tallet, og er et virtuelt samfunn på internett som hovedsakelig blir brukt av tenåringer og barn.

Man lager en avatar, bygger egne rom og «chatter» med andre aktive spillere på hotellet.

Det er mange år siden avatarene har blitt små i de offentlige rommene på Habbo. Foto: Sulake

Spillet ble først lansert i Finland i 2001 av det finske selskapet Sulake, men det tok ikke lang tid før flere hoteller ble åpnet rundt omkring i verden.

Norge fikk sitt eget Habbo-hotell i 2004.

Til tross for den store suksessen ble det norske hotellet offisielt stengt i 2015, men det eksisterer fortsatt ni aktive hoteller den dag i dag. Blant annet i USA, Spania og Tyskland.

Forandring fryder ikke for alle

Spillet har endret seg mye siden 2001, og dette er ikke alle like fornøyd med.

Nostalgiske spillere uttrykker sin frustrasjon på plattformer som X og YouTube.

Kommentarer som «Jeg savner gamle Habbo», «De gode gamle dagene» og «Make Habbo Great Again» florerer. Folk har bedt om å få tilbake gamle Habbo i årevis.

Og nå får de viljen sin.

Grafikk: Sulake

Reiser tilbake i tid

Etter å ha fått ønsker fra nye og gamle spillere i årevis, har Sulake nå skapt en nær identisk versjon av det originale Habbo-hotellet fra 2005 og gitt det navnet «Habbo Hotel Origins».

Spillet blir lansert i morgen, og skal eksistere separat fra det moderne hotellet.

Aldersgrensen er satt til 18+.

– Habbo-samfunnet har spurt om å få tilbake de gamle funksjonene i lang tid. På Facebook og TikTok finner man en stor gruppe mennesker med interesse for det gamle Habbo, sier kommunikasjonssjefen i Sulake, George Archer, også kalt Olsoweir.

George Archer er kommuniksjonssjef i Sulake. Foto: Privat

Han trekker blant annet frem noen spesifikke ting som mange har savnet.

Det store stupebrettet i rommet kalt «Lido Deck», hånden som holdt møblene man eide hvis man ikke hadde plassert dem i et rom, og de offentlige rommene som ikke har eksistert på moderne Habbo.

– Alle disse ikoniske funksjonene til folk som savner det gamle hotellet, forklarer Olsoweir.

Det store stupebrettet er savnet av flere nostalgiske spillere. Foto: Sulake

En av de største forskjellene mellom «Habbo Hotel Origins» og Habbo er funksjonene man har tilgjengelig som spiller.

På det moderne nettstedet finnes det over 20.000 møbler og gjenstander man kan benytte seg av, mens på 2005-hotellet er det bare snakk om 300 møbler.

«Hånden» er en av funksjonene som er mest savnet hos Habbos brukerbase. Grafikk: Sulake

Disse spillene gjør comeback

Her kommer mange fremmedord for de av dere som ikke er veteraner fra Habbo.

Det som kan være fristende for gamle brukere er nemlig tilbakekomsten av spillene «Battle Ball», originale «Snowstorm» og «Wobble Squabble».

Ifølge Sulake sin Habbo-utvikler, Dominic G som går under navnet Macklebee, stopper det ikke her.

Han forteller at de også vil introdusere helt nye spill, som teknologien og programvaren i 2005 forhindret dem fra å lage den gangen.

«Battle Ball» var et av flere populære spill på det gamle hotellet. Grafikk: Sulake

– Det napper litt i nostalgi-strengen

Spillanmelder Rune Fjeld Olsen tror «Habbo Hotel Origins» er avhengig av å komme på moten igjen for at det skal overleve i lengden.

– Da Habbo kom fylte det et behov som folk ikke visste at de hadde. Man kunne være sosial med hvem som helst, når som helst, over hele verden. Det behovet er ikke like sterkt i dag.

Foto: Privat

Han legger allikevel til at videospillet VRChat er populært, og at det går ut på mye av det samme.

– Folk synes jo sånt er veldig gøy! Og det å se de gamle dinosaurene gjenoppstå er jo morsomt, det napper litt i nostalgi-strengen.

– Handler om å være seg selv

Habbo har i dag levd i godt over 20 år, og selv om antallet aktive spillere ikke lenger er like høyt, logger fortsatt tusenvis av mennesker seg inn på nettsiden daglig.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Habbo del 1: Hvem er Ferrari-boy?».

Macklebee tror han vet hvorfor.

– Så mye av nettsamfunnet handler om å være seg selv. Du kan kle deg som du vil, snakke som du vil. Spillerne kan være akkurat den de har lyst til å være, sier han.

– De møter folk med lik personlighet som dem.

Macklebee har vært Habbos utvikler i over 20 år. Foto: Privat

– Noen har spilt spillet i over 20 år og har fått vennskap som fortsatt eksisterer, både på og utenfor Habbo, forteller Macklebee.

Er dere redde for at det nye hotellet vil svekke det moderne hotellet?

– Jeg tror ikke det. På moderne Habbo har vi et fantastisk team som hele tiden jobber med å utvikle funksjoner som appellerer til de som for eksempel bygger store rom og genererer innhold på den måten, svarer han.

– Det er et perfekt sted for de spillerne som liker komplisert arbeid.

Han påpeker at på «Habbo Hotel Origins» eksisterer ikke det tilbudet. Der er alt mye enklere.

– Folk vil nok heller ha fokus på å snakke sammen der, spår Macklebee.

Spilte du Habbo på slutten av 2000-tallet? Ja Nei Vis resultat