Nå kan du kjøpe britisk ribbe til jul for første gang

Hvert år kommer det ribbe fra land som Tyskland til Norge. I år kommer det en tollfrikvote med britisk ribbe, fordi Norge måtte ha en ny handelsavtale etter brexit. Det viser auksjonstall fra Landbruksdirektoratet.

– Det har omtrent alltid blitt importert ribbe til jul. Grisen har ikke så mye ribbe på seg som vi gjerne ville at den skulle hatt, sier Nibio-forsker Ivar Pettersen.

Forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, Ivar Pettersen forteller at Storbritannia har alltid vært en viktig handelspartner for Norge. Foto: Ketil Kern / NRK

Før brexit hadde Storbritannia adgang til importkvoter til Norge, såkalte EØS-kvoter.

– Det var viktig for Norge og norske næringsinteresser at det ble videreført gode samarbeidsrelasjoner til gjensidig fordel, sier han.

– Trist

Men langt fra alle jubler over at julemiddagen kan bli laget av importert kjøtt.

– Britisk ribbe kommer ikke på mine tallerkener, hverken i restauranten eller hjemme, sier kokken Lars Ludvig Jacobsen.

– Vi prøver å utnytte ressursene i hele dyret når vi tilbereder mat, forteller kokk Lars Ludvig Jacobsen i Jacob og Gabriel i Skien. Foto: / FOTO:JON PEDERSEN

Han driver restauranten Jacob og Gabriel i Skien, og vil generelt ikke ha importert kjøtt.

– Vi klør oss i hode med miljøproblematikken, og importerer kjøtt. Det er trist, sier han.

For Jacobsen er gode råvarer fra lokale aktører viktig.

– Vi har kjøpt inn ribba og stykningsdeler av gris fra Borgestad gård i Skien. Vi forsøker å utnytte hele dyret mest mulig. I tillegg vet vi at disse dyra har hatt det godt, det er veldig viktig, forteller Jacobsen.

Byttehandel med kvoter

Norge byttet kvoter på ribber, pølser og egg for å selge sjømat.

– Ribbekvoten var én av flere tollfrie importkvoter Norge ga fra seg, mot at Storbritannia skulle gi norsk sjømat bedre tilgang etter EU-utmeldingen, sier Pettersen.

Han tror det er en fornuftig avtale for Norge.

– Det er små kvoter. Vi er nede på et promillenivå for det norske markedet, blant annet på svinekjøtt, sier Pettersen.

I handelsavtalen mellom Norge og Storbritannia ble det blant annet gitt kvoter på 100 tonn svinekjøtt, 100 tonn skinke og 50 tonn ribbe for desember.

Ribbe til jul er en tradisjon for mange i Norge. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Et supplement

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming vil ha oss til å velge norsk ribbe.

– Vi prøver å være mest mulig selvforsynt med alle kjøttslagene. Slik sett synes jeg det er beklagelig at man måtte gi innrømmelser til Storbritannia på kjøtt og ribbe. Dette er i utgangspunktet 50.000 kilo med ribbe vi har tapt verdiskapning på i Norge, sier leder i Bondelaget Bjørn Gimming.

– Norske bønder og svineprodusenter ønsker å dekke det norske markedet mest mulig, forteller leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming. Foto: Aryo Dale/Norges Bondelag

Kjøperen av halve kvoten med britisk ribbe er Norturas datterselskap Noridane. Hverken Nortura eller Noridane ville uttale seg om saken. Nortura er eid av bøndene.

Når det først er åpnet for kjøttimport mener Gimming at det er greit at bøndenes eget selskap som tar en andel.

– Denne importen er et supplement i tillegg til det vi klarer og produsere i Norge. Ved at dette håndteres av aktørene som normalt sett selger kjøtt i engrosmarkedet, gjør at prisene settes slik at det ikke svekker norsk produksjon, sier Gimming.

NRK har ikke lykkes med å finne ut av hvem som skal selge den britiske ribba.