Nå kan du få 1000 kroner for båtvraket ditt

Miljøminister Vidar Helgesen lanserer en ny tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Miljøminister Vidar Helgesen lanserte ordningen lørdag – en ordning regjeringen har brukt ett år på å utforme.

– Samarbeidspartiene ble enige i budsjettforliket i fjor høst om å innføre en ordning. Så har vi jobbet med å bli enige om hvordan den ordningen skal utformes. Det er den ordningen vi lanserer i dag, sier Helgesen til NRK.

Den nye ordningen åpner for at alle båteiere som leverer inn fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) får utbetalt 1000 kroner.

Utbetalingen skal skje ved at båteier dokumenterer til Miljødirektoratet at båten er levert inn til et godkjent avfallsanlegg.

Plikt til å ta imot

Ifølge Helgesen er det den enkelte båteier som har ansvaret for en forsvarlig håndtering av båten når den har blitt avfall. Den nye ordningen skal gjøre det enklere for den enkelte å gjennomføre dette i praksis.

Kommunene er allerede pliktige til å ta imot husholdningsavfall, men frem til nå kan fritidsbåter, på grunn av størrelse, inngå i en kategori som kalles spesialavfall. Det har gitt kommunene en mulighet til selv å bestemme om de vil ta imot fritidsbåter.

– I dag er det sånn at mange tar betalt av båteierne, og noen kommuner nekter å ta imot båter. Nå har kommunene en plikt til å ta imot, og båteierne skal ikke betale noe når de leverer inn båten. Nå får de en tusenlapp i bonus for å gjøre det, sier Helgesen.

Forsinket

Med den nye ordningen vil kommunene være pliktige til å sørge for at fritidsbåter opp til 15 fot (uten innenbordsmotor) skal kunne leveres inn gratis til et mottak i kommunen eller i nærheten av kommunen.

– For bgåter over 15 fot kan private aktører søke om å bli godkjente avfallsmottakere, og det er det flere som har allerede har gjort, sier Helgesen.

Anlegg som får tilskudd for behandling av større fritidsbåter, skal ta imot båter opp til 1,1 tonn gratis, ifølge Miljøverndepartementet.

Det enkelte avfallsanlegg vil ha adgang til å kreve en delbetaling for fritidsbåter tyngre enn ett tonn for å dekke kostnader ved mottak, transport og behandling.

Ordningen skulle opprinnelig være på plass innen sommeren, men ble forsinket. Det sparer regjeringen for 30 millioner kroner på, skrev NTB i juli.