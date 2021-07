Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Denne helgen feirer Hilde Gudim og Sebastian Sterner bryllup med 80 gjester på Nordre Skøyen hovedgård i Oslo.

De bestilte lokalet rett før pandemien slo inn i mars i fjor, og kunne for kort tid siden slå fast at det lot seg gjøre å gjennomføre det store selskapet.

– Det var bare tre uker siden det ble klart at det gikk bra. Men vi hadde uansett giftet oss og feiret det med færre gjester om det ikke hadde gått.

Men ikke alle er like heldige.

Nikoline Asdøl og Oskar Aalde gikk innom Nordre Skøyen hovedgård for å sjekke om det var ledige lørdager neste år, men fikk nei. Nå vurderer de fredager i stedet. Foto: Thomas Hagajorde Fosse / NRK

Nikoline Asdøl og Oscar Aalde er innom og sjekker om hovedgården er ledig noen lørdager nest år, men blir skuffet.

– Det er fullt. Det må bli i 2023, eller så kan vi velge å gifte oss på en annen ukedag i stedet.

Det er også tipset til bestyrer på Nordre Skøyen hovedgård, Sissel Heimly.

– Folk må begynne å gifte seg på fredager også, slik de gjør i utlandet, sier hun.

Over hele landet melder de som leier ut festlokaler at de stort sett er booket på lørdager neste år, og de begynner å fylles opp i 2023.

Normalt må man reservere store selskapslokaler minst ett år i forveien, men nå har det blitt til to år flere steder NRK har vært i kontakt med.

– Det er veldig godt å komme i gang igjen!

Daglig leder for Solastranden Gård i Rogaland, Vegard Årsvold, kan notere et fullbooket 2022 når det gjelder selskaper på lørdager, og snart fullt sommeren 2023.

Vegard Årsvold driver Solastranden gård i Rogaland som opplever tidenes pågang etter en lang stans under koronatiden. Foto: Solastranden gård

– Dette er absolutt ikke normalt, men viser at folk vil være sikre på at de får gjennomført et bryllup på et senere tidspunkt, sier han.

Etter at det ble bråstopp for alle sosiale samlinger i mars i fjor, har tilbydere av selskapslokaler slitt hardt økonomisk. Noen av dem har fått penger fra den statlige kompensasjonsordningen, andre ikke.

Derfor er gjenåpningen av samfunnet kjærkommen, både for bransjen og for folk som ønsker å samles.

Hunger etter selskap

Snekkerbrakken i sentrum av Bergen fylles opp med arrangementer etter en koronatid uten aktivitet over lengre tid. Foto: Snekkerbrakken

I Bergen er selskapslokalene til Snekkerbakken midt i sentrum fullbooket i 2022, fram til det punktet da de går over til sommerrestaurant. De får nå forespørsler om utleie i 2023.

– Folk er sultne på å samles, sier arrangementskoordinator Frida Rød i Bergenlive.no.

En av de største aktørene i Oslo-området er selskapet Sult, som har ni selskapslokaler de leier ut. De bekrefter at det nærmer seg helt fullt på lørdager neste år, og også her begynner det å fylles opp i 2023.

Det samme gjelder Nordre Skøyen Hovedgård, som er et av de mest populære stedene å feire bryllup Oslo.

Snittene er tilbake. Nå kan selskapslokalene se framover mot lysere tider og fulle ordrebøker. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

I Kristiansand er det noe mindre trykk på å leie lokaler, men likevel har Klubben selskapslokaler fullt på lørdager ut september og etterslep på brylluper, sier vert Leiv Rune Sangesland.

– Det er en slags avventende holdning ute og går, og en usikkerhet. Vi ser at folk har utsatt bryllup en og to ganger, og vil sikre seg på at det går bra, sier han.

Enda større kokkeproblem

På restauranten Villa Sandvigen i Nordre Follo er det full rulle på kjøkkenet, men de har slitt med å få nok kokker til å håndtere arrangementer med mange mennesker som nå er tillatt.

Tilgangen på kokker er kritisk for tiden. Det var mangel på kokker allerede før det ble stengt for arbeidsinnvandring. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Det var kokkemangel fra før, og nå er det enda vanskeligere så lenge det ikke er mulig å hente inn kokker fra andre land, sier vertinne Sissel Heimly.

For å løse situasjonen, jobber de selv lange dager for å få matkabalen til å gå opp.

I Norske kokkers landsforening svarer fungerende president Kyrre Dybdal at dette er en stor utfordring for alle.

– Måltidsbransjen har over tid gjort seg avhengige av importert arbeidskraft, og før pandemien manglet måltidsbransjen til enhver tid et sted mellom 1000–1500 faglærte kokker.

Det har ikke blitt bedre med stengte grenser for arbeidsinnvandring.

– Lurt å booke kirke også

I Ski utenfor Oslo har de en av landets eldste kirker, datert til 1100-tallet. Denne er populær som ramme rundt vielser.

Prost Sven Holmsen i Ski kan notere flere brylluper enn normalt i Gamle Ski kirke, men sier det er rom for flere vielser. Antall kirkelige vielser har gått ned de siste åra. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Og selv om antallet som velger kirkelig vielse går jevnt nedover, anbefaler prost Sven Holmsen å ta kontakt dersom man ønsker å gifte seg i kirken.

Han tror mange tenker at det er mest krevende å finne selskapslokale, og at «kirken nok ordner seg».

– Det er ganske god kapasitet, og vi kan jo ta tre vielser på en lørdag. Men særlig hvis man har en spesiell dag man ønsker, så er det lurt å ta kontakt så tidlig som mulig, sier han.