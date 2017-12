Nå herjer ekstremværet «Aina»

På kysten av Rogaland og Hordaland er det vestlig full til sterk storm og kraftige vindkast på over 35 meter i sekundet.

Brannvesenet i Hordaland ba noe før klokka 3.30 natt til fredag om bistand til å lense to skøyter på cirka 50 fot i Tyrnevika på Sotra.

Halvannen time senere meldte brannvesenet at de ikke klarer å lense båtene grunnet ekstremt dårlig vær. Brannvesenet trekker på land på grunn av egen sikkerhet, melder mannskapet i Hordaland.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

RETT MOT VESTLANDET: Ekstremværet Aina vil sende vinden rett inn mot land. Det er den vindretningen som gir størst skade på Vestlandet. Foto: MET

Full storm

Natt til fredag var det vestlig full storm med 25 sekundmeter i kastene utsatte steder sør for Sognefjorden. Det ventes vindkast på 35 til 40 sekundmeter inn over land.

Fra fredag morgen løyer vinden til nordvest liten til full storm og 25 sekundmeter. Det ventes også høye bølger inn mot kysten, anslått til 8 til 11 meters høyde.

Veitrafikksentralen melder at europavei 134 over Haukelifjell er stengt grunnet ekstremværet.

Bergensbanen mellom Dale og Voss ble åpnet igjen natt til fredag etter å ha vært stengt grunnet rasfare.

Sør for Bergen ble ferjestrekningen Hattvik-Venjaneset innstilt inntil videre. Det samme ble ferjesambandet Tau-Stavanger.

Høye bølger

Natt til fredag lå det et stormsenter rett vest for Møre og Romsdal. Det ventes full storm utsatte steder, og kraftige vindkast inn over land. Kombinasjonen av sterk vind, store nedbørmengder og høye bølger gir potensial for store ødeleggelser.

Klokka 5 natt til fredag opplyser Sørvest politidistrikt at uværet ikke har medført noe ekstraarbeid for politiet sin del.

Slik er situasjonen på fjellovergangene klokka 03.16:

Fv 7 Hardangervidda: Stengt på grunn av uvær.

E 134 Haukelifjell: Stengt klokka 03.15 på grunn av uvær.

Rv. 52 Hemsedalfjell: Veien er åpen. Stiv kuling og snøbyger.

Fv 50 Hol-Aurland: Kolonnekjøring for alle.

E16 Filefjell: Veien er åpen. Stiv kuling

Fv Vikafjell: Stengt på grunn av uvær

Rv. 9 Hovden–Haukeli: Stengt på grunn av uvær.

Fv 51 Valdresflye: Stengt på grunn av uvær.

Rv 15 Strynefjellet: Vegen er åpen. Fare for glatt vei.

I NORD:

E 12 Umbukta i Nordland: Stengt på grunn av uvær.

E 10 Bjørnfjell: Stengd på grunn av uvær. Åpner tidligst klokka 9.

E 6 Saltfjellet: Stengd på grunn av uvêr. Åpner tidligst klokka 7.