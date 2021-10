Mandag samles Stortinget for høytidelig åpning. Tirsdag legger Erna Solberg fram sitt siste statsbudsjett. Onsdag legger den nye regjeringen fram sin nye regjeringsplattform.

– Og da vil vi være klare med både politikk og mannskap til å ta over på torsdag, sier Støre.

Fram til da er det knyttet stor spenning til hvem andre enn Ap-leder Støre og Sp-leder Vedum som skal sitte i regjeringen.

– Vi har snakket sammen denne uka om hvordan vi lager et godt lag. Nå går vi inn i den fasen hvor vi skal lande dette på en god måte, og ta de berømte samtalene, sier Støre til NRK.

– Kan du røpe om du har ringt noen og om noen har sagt ja?

– Nei, vi er ikke der ennå. Men igjen, vi gjør dette på en riktig måte, og har den tiden vi trenger til det.

Trygve Slagsvold Vedum ler når han forteller at han ikke har ringt seg selv. Men han bekrefter at både han og Støre er med i den nye regjeringen. Blir det finansministerposten på Vedum, tro?

– Det å fylle helheten er det viktige. Så skal jeg ta en viktig jobb i regjeringen selvfølgelig, sier Vedum.

Ikke alle får plass

Støre sier han håper han skal klare å glede også de som ikke har stemt på Ap eller Sp.

– Jeg håper de kan se at her kommer det folk med integritet og som er seriøse og kan sakene sine. Det er et veldig krevende yrke å være statsråd i Norge, så det skal vi ikke ta lett på.

Han mener likevel at det er mange gode kandidater å velge mellom.

– Det er nok mange som tenker at de kunne ha vært med på laget, og det kunne de, men sånn sett er det ikke plass til alle. Og det er sånn det må være, sier Ap-lederen.

Kunngjorde regjeringssamarbeid

Fredag kunngjorde de to partilederne at Ap og Sp har blitt enige om å danne ny regjering.

Støre sa at partiene nå har et program for å ta Norge videre.

– Vi har tatt hverandre i hånda på det.

Resultatet av forhandlingene skal legges frem på onsdag, dagen etter at statsbudsjettet legges frem.