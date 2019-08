Nå grilles Erna Solberg (H)

Onsdag møtte statsmininster Erna Solberg (H) til partilederutspørring i NRK. Der sa hun at Høyre er opptatt av å finne løsninger i bompengestriden som reduserer antall biler på veiene i de store byene. Hun tror imidlertid at trafikken vil øke utenfor de store byene.

– Vi mener det er viktig at folk som bor i distriktene har et større bo- og arbeidsmarked som gjør at de kan kjøre, sa Solberg.

Hun sier det kan være aktuelt med tiltak som senker bompengeprisene.

– Vi ønsker gode byvekstavtaler, men den avtalen vi håper å få i havn har vært tiltak som skal bidra til gode kollektivløsninger. Men jeg har vært for lenge med til at du får detaljer av meg, sa Solberg.

Solberg om egne lederegenskaper

– I en uke har bompengesaken overskygget alle kommune- og fylkeskandidaters gjøren og laden. Hva har du å si til de lokalpolitikerne som river seg i håret over at dere holder det gående?

– Jeg tror vi er helt enige om at det vi egentlig vil snakke om er hvordan vi skal få flere til å gjennomføre videregående skole eller få flere hender i eldreomsorgen. Men så er alle disse politikerne også opptatt av at vi har penger til samferdsel og gjør investeringer.

– Nå vil de at denne saken skal avsluttes. Hvorfor har du ikke klart det?

– Vi trenger den tiden det tar for å få de gode og balanserte løsningene mellom fire partier. Det er fordi alle er engasjert i denne saken.

– Hva sier det om dine lederegenskaper?

– Det sier ikke så mye om lederegenskapene mine, men om at det er en sak som fire partier er veldig opptatt av. Da må man bruke tid for å finne de gode løsningene, sa Solberg.

Selv om det jobbes intenst i regjeringen for å komme til enighet i bompengesaken, er det foreløpig uklart hvordan møtevirksomheten vil foregå. NRK fikk tidligere i kveld høre at det er planlagt et møte mellom Høyre, Venstre og KrF, men dette er ikke bekreftet av andre kilder.

Solberg ønsket heller ikke å svare på dette under partilederutspørringen.

Bompengeopprør og full intern krangel

Valgkampen har vært dominert av bompengeopprør og full intern krangel i regjeringen. Tirsdag kom Solberg med en klar oppfordring til Venstre og Frp om ikke å ta skittentøyvasken i pressen.

– Jeg mener vi alle kunne vært mer opptatt av å finne løsninger enn å si så mye rart med skjulte agendaer rundt omkring i media. Det synes ikke jeg er noe lurt i noen runder. Også blir det så mye feil som kommer ut. Da er det lurt å gjøre som jeg gjør, å ikke kommentere i det hele tatt, sa Solberg da NRK møtte henne på statsministermøte i Reykjavík.

Det hjalp lite eller ingenting. Senere på kvelden måtte Solberg avbryte besøket på Island for å komme hjem for å rydde opp i den interne bompengekrangelen. Også KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad måtte avlyse sin valgkampturné på Sørlandet for å være med på bompengemøter med regjeringskollegene fra Venstre, Frp og Høyre.

Leder for Venstre, Trine Skei Grande i partilederutspørring før kommunevalget 2019.

Leder for Fremskrittspartiet, Siv Jensen i partilederutspørring før kommunevalget 2019

Nasjonal talsperson fra Miljøpartiet de Grønne, Une Aina Bastholm, i partilederutspørring før kommunevalget 2019.