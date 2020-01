Nå forlater Storbritannia EU

Etter 47 års medlemskap forlater britene i kveld EU. Klokken 22 i kveld, lokal tid, skal britenes statsminister tale til folket.

Ifølge blant annet The Guardian og BBC kommer Johnson til å si at landet «nå er på vei inn i en ny tid».

UT AV EU: EU-parlamentet sa ja til brexitavtalen på onsdag. Det betyr at Storbritannia er ute av den europeiske unionen fredag kveld. Statsminister Johnson skal tale til folket i kveld. Foto: Adrian Dennis / AFP

– Det viktigste å si i kveld er at dette ikke er en slutt, men en begynnelse, sier statsministeren i talen som sendes i kveld melder BBC.

Talen skal sendes en time før landet offisielt trer ut av EU, og i talen kommer statsministeren også til å si at Brexit er en mulighet for nasjonal fornyelse og endring.

– Dette er øyeblikket når vi begynner å forene oss, sier han i talen melder BBC.

Feiring

Brexitpartiet satt seg i formiddag på toget og forlot Brussel. Med Union Jack og sekkepipe marsjert partiet ut fra EU-parlamentet i dag.

– I dag feirer vi begynnelsen på vår uavhengighet, og nå drar vi, sa EU-parlamentariker Anne Widdecombe på trappen til EU-parlamentet.

PÅ VEI HJEM: Anne Widdecombe forlot i dag EU-parlamentet. Foto: Philip Lote / NRK

I løpet av dagen er det planlagt en rekke markeringer og feiringer hjemme i London.

Den offisielle feiringen skal være dempet av hensyn til den halvdelen av befolkningen som ikke ønsket å forlate det europeiske fellesskapet.

Gjennom hele dagen vil en klokke tikke ned mot Brexit på veggen i Downing Street.

Nigel Farage fra Brexitpartiet og har invitert til fest foran det britiske parlamentet fredag kveld. Festen varer fra klokken 21.00 til 23.15. Klokken 22 taler Johnson til folket.

På selve utmeldingstidspunktet klokken 23 i London skal et orkester spille nasjonalsangen. The Guardian skriver at politiet i Storbritannia ikke har løftet forbudet mot fyrverkeri, og at Brexit-markeringen dermed vil foregå uten raketter.

Gravøl

Spørsmålet om hvorvidt Storbritannia skulle tre ut av medlemskapet eller ikke ble avgjort med knapt flertall. Brexit-tilhengerne stakk av med 51,9 prosent av stemmene.

SJEFFORHANDLER: EUs sjefforhandler Michel Barnier (tv) Foto: Filip Huygens / NRK

EUs sjefforhandler Michel Barnier sier til BBC at tankene hans i dag går ut til de millionene som stemte imot Brexit.

– Vi kommer til å forbli venner, allierte og partnere. Vi må gjenoppbygge. Jeg tror vi er sterkere sammen.

Ifølge The Guardian vil ikke klokkene i Big Ben eller noen av Londons kirker kime i forbindelse med Brexit.

Arrangementet «London is Open» arrangeres av Londons borgermester Sadiq Khan. Der vil de tilby gratis juridiske råd og støtte til EU-borgere i London. Mange er fortsatt usikre på hva fremtiden vil bringe for dem.

Ved London Eye vil det bli gjennomført anti-Brexit-demonstrasjoner. Demonstrasjonen arrangeres av organisasjonen Shine a Light Through the Darkness. Organisasjonen mener Brexit vil være negativt for bl.a. arbeidernes rettigheter. Lignende demonstrasjoner vil bli avholdt i Brighton og Bournemouth.

Klokken 18.00 i kveld arrangeres det gravøl for dem som ønsket å bli værende i Brussel. Arrangøren kaller seg Fuck Brexit (We’ll be back).

En av dem som ønsker seg inn i EU, er Alexandra Philips.

VIL BLI: Torsdag var det anti-Brexit demonstrasjoner utenfor Houses of Parliament i London. Foto: Toby Melville / Reuters

Fram til i midnatt er hun en av de folkevalgte for De Grønne i EU-parlamentet.

Hun sier til NRK at hun håper Storbritannia vil komme seg tilbake i EU.

– Jeg håper det inderlig. At alle opposisjonspartier går sammen. I Storbritannia har vi dette utdaterte valgsystemet med en vinner i hver valgkrets. Vi må sparke ut de konservative for å endre valgsystemet for å få dette til, sier hun til NRK.

BREXIT: Folkevalgt for De Grønne, Alexandra Philips (midten) får hjelp av rådgiverne Miranda Larbi og Isaac LeQuesne til å pakke ned kontoret. Foto: Philip Lote / NRK

Forhandlinger

Kveldens Brexit-markeringer er også startskuddet for de krevende forhandlingene om det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia.

På 11 måneder skal de forsøke å bli enig om alt fra handel med varer og tjenester, fiskeri, og samarbeid.