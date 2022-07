Nå får «alle» en smak av sommeren: – Kan bli opp mot 30 grader

Mens temperaturen i nord har vært over snittet for en normal sommer, har sommeren lengre lenger søret vært dårligere enn normalt.

De neste dagene ser det ut til at hele landet skal få en kollektiv smak på det gode sommerliv.

– De fleste vil få en smak av høyere temperaturer. Det er varmluft som kommer opp mot oss nå. Det vil treffe Vestlandet på tirsdag, og vil deretter bevege seg øst og nord, sier statsmeteorolog Ingvild Villa til NRK.

Vest og øst i landet kan det komme opp mot 30 grader, mens det lengre lenger nord kan passere 20 grader.

– Disse to dagene, tirsdag og onsdag, vil det bli betydelige høyere temperaturer for veldig mange. Torsdag henger det litt igjen i øst, så det blir varmt der da også, sier Villa.

Meteorologene varsler varme dager i Norge. Skjermpdump fra Twitter. Foto: Meteorologisk institutt / Twitter

Kommer en del nedbør

Selv om nordmenn nå får en solid smak av sommer – vil det snu fort.

– Det kommer inn et lavtrykk fra sørvest. Det vil ta med seg nedbør natt til onsdag på Vestlandet, og det vil bli et værskifte inn mot helga i hele landet, sier hun.

– Lavtrykket vil ha med seg en del nedbør, presiserer hun.

Allerede fra og med onsdag er det ganske stor usikkerhet hvordan været vil være.

– I forhold til hva som er vanlig på sommeren, vil tiden fremover være preget av mye lavtrykksaktivitet. Plassering av lavtrykket kan ha mye å si for været der hver enkelt bor, og det ser ut til at det blir skiftende vær langs kysten vest og nordover.

– Suverent

Rolf Aase fra Sandvika i Bærum er på ferie i regnvåte Ålesund. Han og kona har kjørt bil hele vegen og innrømmer at været har vekslet veldig.

Nå gleder de seg til varmere vær.

– Det er kjempebra, suverent, sier Rolf Aase.

Når morgendagens høye temperaturer tikker inn har de planlagt å gå til topps på de populære steintrappene i Midsund på romsdalskysten.

Foto: Jonas Otneim / NRK

Varme fra krisepreget Europa

I Europa har det i sommer vært hetebølge flere steder. Skogbranner herjer og i Storbritannia har de erklært krisetilstand – i frykt for at gradestokken bikker 40 grader.

Enkelte steder – blant annet i Portugal – har det blitt målt over 47 grader.

– Vi får luftmasser sørfra, men det er ikke noen fare for hetebølge her i landet. Og det skal vi nok være glad for, sier statsmeteorologen.