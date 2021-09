Nå er smittetrenden synkende – Nakstad er forsiktig optimist

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De siste sju dagene ble det i snitt registrert 1371 nye smittede pr. dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1423. Det betyr at smittetrenden er svakt synkende.

– Vi ser at smittetrenden den siste uka er i ferd med å flate ut. Det skyldes nok at mange har blitt vaksinert med andre dose de siste ukene. Samtidig tester kommunene flere enn noen gang. ​I tillegg er nok folk litt flinkere til å følge de rådene som gjelder i litt større grad enn i sommer, sier Nakstad til NRK.

Fredag var 116 pasienter innlagt på norske sykehus. Det var tolv flere enn dagen før. Nakstad er usikker på om toppen i antall innleggelser er nådd.

– Vi håper at det er sånn. Antallet innleggelser nå er nesten like høyt som i den andre smittebølgen. Det er viktig, særlig for østlandsområdet som har mange innlagte pasienter, at vi får en utflating og ikke en økning i antallet innleggelser, sier Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad Foto: NRK

Flest innleggelser på Østlandet

En stor overvekt av pasientene som er lagt inn på sykehus som følge av koronavirus befinner seg på Østlandet.

Fredag var 88 koronapasienter innlagt på sykehusene i Helse Sør-Øst. 13 var lagt inn i Helse Midt-Norge, 9 pasienter i Helse Nord og bare 6 pasienter i Helse Vest, viser tall fra Helsedirektoratet.

– De pasientene som legges inn nå er yngre enn tidligere. Heldigvis ligger de kortere tid på sykehus, men det er ganske mange av dem, og veldig mange av dem er innlagt på det sentrale Østlandet, sier Nakstad.

Mye smite blant unge

Mye av smitten i samfunnet befinner seg nå blant barn og unge.

– Nå er veldig mange ungdommer og skoleelever som smittes. Tallene er høyere enn de noen gang har vært. Hos eldre som er vaksinert er det langt mindre smitte. Akkurat nå er de unge som driver denne pandemien videre, men i løpet av kort tid vil mange av disse bli vaksinert, sier Nakstad

Vaksineringen av 16 og 17-åringene er i full gang. Regjeringen har også bestemt at barn mellom 12 og 15 år skal få tilbud om en vaksinedose.

118 elever på Blindern videregående skole i Oslo testet positivt under massetestingen denne uken. Foto: Audun Braastad / NTB

Massetesting i Oslo-skolen

Denne uka ble alle elever på videregående og ungdomstrinnet i Oslo testet. Totalt ble 40.000 elever i Oslo-skolen testet mandag og torsdag denne uken, skriver Aftenposten.

Resultatet av massetestingen viser at man ved 159 skoler oppdaget 576 koronasmittede elever i grunnskolen og 393 smittede elever i videregående. 63 lærere og ansatte hadde positive prøver.

Mest smitte var det på Blindern videregående skole, der 118 elever testet positivt.