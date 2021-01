Nå er Norge stengt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torsdag landet fem chartrede fly fra Polen i Norge. Fire landet på Haugesund Lufthavn og ett på Gardermoen. De som landet i Haugesund pendler fra Polen til Aker Solutions på Stord.

Det jobber 170.000 østeuropeere her i landet. Mange av dem kommer fra Polen, og pendler mellom Norge og hjemlandet.

Uvisshet

Mange arbeidsinnvandrere rakk fram de siste timene før grensene stenges. Hvor lenge de blir i Norge, og når de får se familiene sine igjen, vet de ikke.

– Jeg arbeider med rørledninger i oljeindustrien. Det er tungt arbeid, sier Martin som kom med et av flyene.

Martin pendler mellom Polen og Norge. Foto: NRK

Han er en av dem som pendler mellom Polen og Norge. Normalt jobber han seks uker i Norge, og er tre uker hjemme.

– Hele familien min er i Polen. Jeg har kone og to barn, og jeg vet ikke når jeg får se dem igjen.

Han sier han vil snakke med dem på Messenger hver dag.

– Jeg visste ikke at det skulle skje så raskt, sier Lucas som også pendler mellom Polen og Norge.

– Jeg hadde flaks, jeg fikk høre at det er stengt fra i morgen av.

Stengte grenser

Hvem som blir vinket videre og får passere grensen, strammes kraftig inn i natt. EØS-borgere er ikke lengre velkomne uten videre. Det finnes imidlertid unntak, blant annet for dem som kjører varetransport, jobber i samfunnskritiske yrker eller bor i Norge.

Svinesund: Bare de med tillatelse får passere grensen. Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Vår tilstedeværelse på grensen tjener jo det å skjerme landet for dem som ikke skal inn. Samtidig er det å legge til rette for et system for dem som faktisk skal inn. De møter et system som er hensiktsmessig og effektivt. Det sier Lars Aune, som er stabssjef i Politidirektoratet.

Ved 32 grenseoverganger er det politivakt hele døgnet. Det har det vært i hele høst. Andre steder er grensen stengt med sperringer. Nærmere 100 grensepasseringssteder blir kontrollert deler av dagen. Å snike seg inn ulovlig, får konsekvenser.

– I utgangspunktet vil de kunne bli bøtelagt med inntil 10.000 kroner. I enkelte skjerpede tilfeller vil det også kunne være bøter som er større enn det også, sier Lars Aune.