Nå avgjøres pelsbøndenes fremtid

Venstres store seier i Jeløya-plattformen var avviklingen av pelsdyroppdrett. I dag skal Stortinget stemme over vedtaket, og det er ventet at ingen av regjeringspartnerne vil stemme mot Venstres forslag.

Det er dog knyttet stor spenning til hvor mye Stortinget vil gi i kompensasjon til pelsdyrbøndene.

Regjeringen foreslår at bøndene blir kompensert ut fra den bokførte verdien til gården, selv om den reelle verdien av gården kan være høyere.

Bollestad: – Skal vurderes individuelt

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) forsvarte regjeringspartienes forslag på Stortingets talerstol torsdag formiddag. Hun fortalte at hun så raskt som mulig etter loven er vedtatt vil ha en høringsrunde om hvordan forskriften til kompensasjonen skal være.

Bollestad forklarer de har forsøkt å bruke de måleenhetene som gjør det mest mulig rettferdig, og forholder seg dermed til bokført verdi av pelsdyroppdrettet.

– Kompensasjonsordningen ligger fast, men om det skjer noe uforutsett, så må vi ta det om igjen. Det er grunnen til individuell vurdering, sa hun.

– En drittsak

Saksordfører Morten Ørsal Johansen (Frp) la frem saken for regjeringen, og gjorde det ettertrykkelig klart at dette er en drittsak for partiet.

– Dette er en seier for Venstre, det må vi innse. Det er en vanskelig sak for Frp, å forby en næring, sa han i sitt innlegg.

Han sa videre at man i dag skal vedta å avvikle næringen, ikke kompensasjonsordningen. Det skal være gjennom forskrift.

Ørsal Johansen viser til den siste tids debatt, og mener det har skapt usikkerhet.

– Jeg har tillit til at vi i regjeringen følger opp denne saken fra minutt til minutt, og sørger for at kompensasjonsordningen blir god. Jeg lover at hvis regjeringen, eller fylkesmannen, ikke gjør den jobben de skal gjøre, skal regjeringen med Frp i spissen rette opp i dette, sa han.

– Ikke riktig

Arbeiderpartiets representant Terje Aasland gikk på talerstolen og sa Ørsal Johansens bemerkning om erstatningsordningen var feil.

– Stortinget vedtar i dag rammene for erstatningen som regjeringen skal jobbe etter. Det tilbakeviser saksordføreren når han sier lovforslaget kun inneholder forbud. Det er ikke riktig, sa han.

Aasland kritiserer regjeringens nye forslag.

– I forslaget i dag står det at Stortinget ber regjeringen følge erstatningsordningen tett. Det skulle bare mangle. Det er unødvendig å skrive det, sa han, og gikk videre med å referere til setningen om utmåling av kompensasjon.

– Hva legger dere i det? Hvilken erstatning er det den som har bygd opp et livsverk over tid, ikke har en krone i gjelde. Hvordan skal de få erstatning? Hvordan skal man regne seg frem til det?

Kan stemme mot regjeringen

Flere stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene som har varslet at de kommer til å stemme mot regjeringens forslag. Det gjelder blant annet Carl I. Hagen (Frp), Kristian Tonning Riise (H) og Roy Steffensen (Frp).

Torsdag morgen leverte regjeringspartiene følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen følge erstatningsordningen tett, og forventer at ordningen justeres dersom det blir urimelige utslag i samlet utmåling av kompensasjon, inkludert kompensasjonen for bokført verdi av ikke-realiserbar kapital, til enkeltutøvere knyttet til avvikling av næringsdriften. Stortinget holdes orientert om hvordan ordningen i tilfelle vil bli justert i lys av dette».

Det er dermed ikke klart hva utfallet av dagens votering i Stortinget vil bli.