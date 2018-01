Mystisk isklump falt fra himmelen og landet i indisk landsbygd

Innbyggere i Fazilpur Badli, nord i India, opplevde lørdag formiddag at en 10 til 12 kilos isklump falt fra himmelen og landet i landsbyen.

Flere innbyggere skal ha strømmet til landingsstedet, skriver BBC. Vivek Kalia, offentlig tjenestemann i Fazilpur Badli, sier at det oppsto full forvirring om hva det var som hadde falt fra himmelen.

– Noen i landsbygda trodde det var et utenomjordisk objekt. Andre trodde det var noe fra himmelen, og jeg har hørt at de tok med seg deler av det hjem, sier han til BBC.

Kalia sier at myndighetene har sendt inn prøver av isklumpen, og at de mistenker sterkt at isklumpen er toalettavfall fra et fly. Det indiske meteorologdepartementet har så langt konkludert med at det ikke dreier seg om noe meteorologisk fenomen, skriver BBC.

«Blue ice»

Isklumper med menneskelig avføring kan oppstå ved lekkasjer på flytoalettene. Avføringen siver ut, og blir omdannet til is på utsiden av flyet på grunn av de lave temperaturene.

– Det skyldes lekkasje fra kloakktanken ombord, nærmere bestemt fra det som på engelsk kalles «receptacle», det vil si det servicebilen kobler seg til på bakken når tanken tømmes, sier Ståle Rosland, flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet til NRK.

Oftest vil isen smelte før den treffer bakken. På grunn av kjemikaliene som brukes i flytoalettene, vil avføringsvæsken bli farget blå.

Fenomenet kalles «Blue ice», skriver BBC. I England rapporteres det omkring 25 tilfeller hvert år.

– Det er ingen mulighet for pilotene å «dumpe innholdet» under flyging, så alle slike isballer dannes som følge av lekkasje fra systemet, noe som for øvrig skjer svært sjelden, sier Rosland.

Siden 2016 har indiske myndigheter bøtelagt flyselskap som mister avføring i luften.

Loven kom som følge av at en kvinne fikk en alvorlig skade i skulderen etter at en frossen avføring på størrelse med en fotball traff huset hun bodde i, og deretter landet på henne, skriver BBC.