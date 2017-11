Mystisk garasje i Betew-saken brukt av to kriminelle nettverk

Ved Grågåsveien på Østensjø i Oslo ligger en rekke med garasjer ned mot vannet. De ligger nedenfor en bro og har forholdsvis lite innsyn fra nabohusene.

Nå er to ulike kriminelle grupperinger tiltalt for å ha brukt samme garasje på under ett år.

Våren og sommeren 2015: TILTALT: Metkel Betew kom ut av fengsel i oktober 2014, etter å ha sonet nærmere ti år for Nokas-ranet i Stavanger. Politiet startet spaning mot ganske med en gang han kom ut. Han erkjenner ikke straffskyld for tiltalen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I samme sak er Bandidos-topp Lars Harnes tiltalt for å ha planlagt et drap med Betew. I garasjen lå klærne, pistolen og scooteren han brukte gjentatte ganger under et påstått drapsforsøk.

Mars 2016: politiet tok beslag i over 180 kilo hasj i samme garasje. Fire menn i 20-årene er nå tiltalt for oppbevaring av over 250 kg hasj. De tilhører et miljø på Holmlia og Søndre Nordstrand, som politiet knytter til narkotika og vold.

Fakta om Sult-saken i Oslo tingrett Ekspandér faktaboks 13 menn i alderen 25 til 55 år møter som tiltalt i Oslo tingrett. De fleste er tiltalt for mafiavirksomhet.

Hovedpunktene i tiltalen er smugling av 50 kg hasj og 20 kg MDMA (virkestoffet i ecstasy), planer om et ran og planer om et drap.

Nokas-dømte Metkel Betew (39) er sentral. Hele saken startet med spaning mot Betew da han kom ut fra fengsel etter Nokas-ranet.

Tidligere Bandidos-topp Lars Harnes (49) er tiltalt for drapsforsøk mot heleridømte Imran Saber, kjent under tilnavnet «Onkel Skrue». Aktor mener drapet var planlagt med Betew.

Politiet kalte etterforskningen Operasjon «Sult» og brukte undercover-agenter for å infiltrere miljøet. Politiagentene smuglet 50 kg hasj til Norge for nettverket.

Et brødrepar i 30-årene og en sikkerhetsansatt på Gardermoen er tiltalt for ransplanene sammen med Betew. De hadde bilder av verdier som ble lastet ut fra et fly og flere våpen.

Forsvarer: – Diffust og mistenkelig

Den mystiske garasjen har blitt et stridstema i den omfattende rettssaken mot Nokas-dømte Metkel Betew og 12 andre menn. Flere forsvarere NRK har snakket med stiller spørsmål ved om det er politiet som har leid garasjen.

FORSVARER: Øyvind Bratlien er forsvarer for Lars Harnes, mannen som er tiltalt for drapsforsøk og drapsplaner mot Imran «Onkel Skrue» Saber.​​​​​​​ Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Bakgrunnen for utleieforholdet fremstår som veldig diffust og mistenkelig i våre øyne. Det ser ut som at det kan være politiet som har leid garasjen, rett og slett, sier advokat Øyvind Bratlien i advokatfirmaet Storrvik.

Bratlien forsvarer den tidligere Bandidos-toppen Lars Harnes, som nå er tiltalt for drapsforsøk på heleridømte Imran «Onkel Skrue» Saber.

Harnes kjørte gjentatte ganger fra garasjen i Grågåsveien til «Onkel Skrues» hjem, iført nylonstrømper på overkropp og underkropp, to lag med hansker og finlandshette.

Bevæpnet med en lyddempet pistol, satt han i skjul og ventet på «Onkel Skrue». Han visste ikke at politiet hadde sneket seg inn i garasjen i Grågåsveien og festet GPS på scooteren hans, slik at de kunne følge med på det politiet mener er drapsforsøk. Selv sier han at han bare skulle skremme Saber, ikke drepe eller skade.

RUGER: Lars Harnes hadde med seg denne pistolen da han oppsøkte Imran «Onkel Skrue»​ ​​​​​Saber. Den var påmontert en lyddemper og lå i en plastpose. Foto: Politiet

Kritisk til provokasjon

– Hvis det er politiet som har leid garasjen, er det politiet som har lagt til rette for kriminaliteten som noen nå er tiltalt for. Og kanskje ikke bare i denne saken, sier Bratlien.

Det vakte oppsikt da det ble kjent at politiagenter utga seg for å være kriminelle og smuglet 50 kg hasj for Metkel Betews nettverk.

Flere av de tiltalte sier at de nekter straffskyld fordi de er utsatt for en ulovlig politiprovokasjon. Statsadvokaten svarer at politiet har jobbet innenfor lovens rammer, og at de trolig avverget et drap og grovt ran.

Provokasjon som metode Ekspandér faktaboks Politiet kan infiltrere et miljø for å avdekke kriminalitet. De kan bruke provokasjon, som vil si å påvirke en straffbar handling, for å avdekke eller avverge lovbrudd. Bruken av provokasjon har sine begresninger, politiet skal ikke få noen til å begå en straffbar handling de ellers ikke ville ha gjort. De skal heller ikke påvirke noen til å begå grovere handlinger enn de ellers ville ha gjort, slik at strafferammen økes. Metoden skal heller ikke brukes for å lokke en navngitt person til å begå nye straffbare handlinger.

Hvem skaffet garasjen?

I saken mot Nokas-Betew skal en kvinne ha leid garasjen fra et eiendomsfirma før den havnet i Betews nettverk.

Politiet forsøkte først å spore opp kvinnen selv, uten resultat. NRK har fått se etterforskningsrapporten der politiet beskriver at verken adresser eller telefonnumre oppført på kvinnen var i bruk.

De fant et bilde av kvinnen, knyttet til bankkontoen som garasjeleien ble betalt fra. Eieren av garasjen har selv møtt kvinnen, men klarte ikke å kjenne henne igjen på bildet.

I retten har forsvarerne forsøkt å komme til bunns i hvem som leide garasjen i Sult-saken. Statsadvokat Geir Evanger har imidlertid lagt ned et bevisforbud, for å hindre at leieforholdet blir et tema i retten.

– Det er avsagt en kjennelse om bevisforbud og jeg svarer ikke på noen spørsmål om denne garasjen eller noe knyttet til den, sier statsadvokat Geir Evanger til NRK.

NRK har vært i kontakt med politiet og seksjon for organisert kriminalitet, som viser til statsadvokaten i saken.

Samme navn i ny narkosak

Over et halvt år etter at Sult-saken endte med pågripelser, dukket samme garasje opp på nytt. Da tok politiet beslag i mer enn 180 kg hasj i garasjen og etterforsket et kriminelt miljø fra Holmlia. Nå er fire menn i 20-åra tiltalt.

En politietterforsker i saken hadde samme navn som kvinnen med leieavtalen i Sult-saken.

Ifølge SSB er det et navn 160 norske kvinner deler. Selskapet Ekeberg Eiendom eier garasjen og daglig leder Patrik Rygg ble innkalt som vitne av forsvarerne. Han forklarte at kvinnen ønsket å skjerme sin garasje fra andre.

BEFARING MED RETTEN: Den profilerte tidligere Bandidos-toppen Lars Harnes ble fraktet på befaring i den fremste bilen. Han viste hvordan han kjørte fra garasjen i Grågåsveien, da han skulle oppsøke Imran Saber. Foto: Runa Victoria Engen / NRK

– Hun lurte på om det var mulig å skille ut hennes to plasser i garasjen med en lettvegg. Det var jeg ikke negativ til, jeg tok på meg jobben med å bygge veggen for henne, sa Rygg i vitneboksen.

TILTALT: Tidligere Bandidos-topp Lars Harnes er tiltalt for drapsforsøk mot Imran "Onkel Skrue" Saber, en kjent heleridømt mann. Han sier han skulle skremme Saber, men ikke skade eller drepe. Foto: null / NTB scanpix

Rygg forklarte at avtalen ble sagt opp og han måtte bytte låsene for å leie ut på nytt. Da politiet tok beslag i 180 kg hasj i garasjen, ble Rygg oppringt av den kvinnelige politietterforskeren med samme navn som leietakeren. Han har ikke oppfattet om de to var samme kvinne.

– Jeg mener jeg ble kontaktet på grunn av en razzia, og at det var snakk om lagring der, Jeg fikk ikke vite så mye mer enn det, sa Rygg.

– Hvilket politi vil vi ha

Hverken politiet eller statsadvokatene ønsker å svare på spørsmål om garasjen ble leid av politiet. Det er for tidlig å si hvilken betydning spørsmålet kan få for saken, ifølge advokat Bratlien.

– Vi er sterkt kritiske til bruken av mange av metodene i saken, fordi politiet strekker strikken så langt de kan. Kanskje har de også tråkket over grensen, sier Bratlien.

– Om det ikke er direkte provokasjon, er det sterkt, sterkt betenkelig. Og så er det et spørsmål om man ønsker denne type politi i Norge.

GARASJEN: Seksjon 7 og 8 i garasjerekken ble brukt i begge sakene. Kvinnen som startet leieforholdet ba om å få satt inn en vegg, slik at andre leietakere ikke kunne komme inn i hennes del. Foto: Runa Victoria Engen / NRK

– Gjør oss noen tanker

Advokat Vidar Lind Iversen forsvarer en tiltalt 30-åring. Han stilte flere spørsmål til vitnet, men vil ikke utdype det.

FORSVARER: Vidar Lind Iversen representerer en 30-årig mann, som er tiltalt for ransplaner, våpenoppbevaring og narkotika. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

– Det er bevisforbud rundt dette. Vi har gjort oss opp noen tanker som vi ikke vil dele nå, sier Lind Iversen.

– Dersom det er politiet som står bak, så er det politiet som er navet i dette kriminelle nettverket, sa Metkel Betews forsvarer i retten, Marius O. Dietrichson i Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson.

Til NRK sier han at det er for tidlig å konkludere med hva som ligger bak bevisforbudet og det spesielle leieforholdet for garasjeanlegget i Grågåsveien.