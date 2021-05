Mystisk flybase dukket opp på vulkansk øy utenfor Jemen

Den lille vulkanske øyen Mayyun ligger midt i et av verdens mest trafikkerte farvann, i Bab el-Mandeb-sundet. Det forbinder Rødehavet og Adenbukta.

Offisielt tilhører øyen Jemen, men ifølge tjenestefolk i forsvaret til den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen skal det være Emiratene som står bak utbyggingen av en flunkende ny flybase der.

NRK har foreløpig ikke lyktes med å komme i kontakt med den emiratiske ambassaden i Oslo.

Kartet viser Mayyun flybase i Bab el-Mandeb sundet, som den jemenittiske regjeringen hevder har blitt bygd av De forente arabiske emiratene. Direkte oversatt betyr Bab el-Mandeb «Tåreporten».

Kan ville etablere seg permanent

Verdens stormakter har anerkjent Mayyuns strategiske plassering i århundrer. Selv om Emiratene selv ikke bekrefter at de nå bygger på Mayyun, ser flere eksperter dette trekket som en del av en større strategi.

– Dette ser ut til å gå inn i et mer langsiktig mål om å etablere en permanent tilværelse i området, sier Jeremy Binnie til Al Jazeera.

Han er redaktør for Midtøsten ved Jane's Information Group. Binnie har lenge fulgt byggingen på Mayyun. Det har også Eleonora Ardemagni. Hun er forsker ved det Italienske Instituttet for Internasjonale Politiske Studier.

– Mens Afrikas horn har blitt et farlig sted for Emiratene på grunn av konkurrenter og risiko tilknyttet krig, har Mayyun en liten befolkning og egner seg godt for å overvåke Rødehavet, sier hun til samme kanal.

Mayyun ligger 3,2 kilometer fra byen Ras Menheli på fastlandet i Jemen. Øya er dannet av et hesteskoformet vulkankrater. Frem til Jemens uavhengighet i 1967 var øyen en del av den britiske Aden-protektoratet. Foto: Planet Labs Inc. / AP

Kan brukes til luftangrep i Jemen

På satellittbilder tatt 11. april av Planet Labs Inc, kunne man plutselig se en 1,85 kilometer lang rullebane. 18. mai kom det nye bilder som også viser tre hangarer.

Slike fasiliteter kan ta imot luftfartøy egnet til å drive både angrep, overvåkning og transport. Blant annet kan øya bli en ny base for luftangrep på fastlandet i Jemen, skriver The Guardian.

Også tilbake i 2016 ble det gjort forsøk på å bygge en base på øyen. Da ble transportbåter fra to emiratiske selskap registrert i ferd med å bringe utstyr til Mayyun.

Denne gangen viser satellittbildene at byggingen startet for alvor rundt 22. februar.

Endeløs konflikt

I Jemen herjer det en ubarmhjertig borgerkrig, som startet i 2014. Nesten 250.000 har mistet livet, ifølge FNs utviklingsprogram i 2019. Allerede da hadde konflikten kastet utviklingen i Jemen 21 år bakover i tid.

På den ene siden av konflikten står en koalisjon ledet av nabolandet Saudi-Arabia. På den andre står Houthi-rebellene, støttet av Iran. Koalisjonsstyrkene er hovedsakelig sunnimuslimer, mens flertallet av houthiene og iranerne er sjiamuslimer.

Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og flere andre stater i Persiabukta støtter den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen. Regjeringen kontrollerer store deler av kysten og den østlige delen av landet.