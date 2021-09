Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

My-varianten ble først identifisert i Colombia i januar. Torsdag opplyste helsemyndighetene at denne varianten av viruset lå bak den dødelige tredje bølgen med smitte fra april til juni i år.

I denne perioden ble det registrert rundt 700 koronarelaterte dødsfall hver dag. Nesten to tredeler av tester fra de avdøde viste at de var smittet med my-varianten.

– Varianten er allerede til stede i over 43 land og har vist høy smittsomhet, sier Marcela Mercado i det colombianske folkehelseinstituttet.

Foreløpig står my (μ) bare for 0,1 prosent av smittetilfellene verden rundt. Men frykten er at variantens mulige vaksineresistens gir den fart samtidig som vaksinasjonsgraden går opp.

Vaksineresistens

Tirsdag erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) my-varianten, som går under det vitenskapelige navnet B. 1.621, en «variant av interesse».

Der står den riktignok sammen med relativt anonyme varianter som Eta, Iota og Kappa. Den når altså enda ikke opp på listen over «varianter av bekymring».

My-varianten har den samme mutasjonen som man finner i alfa-varianten, som gjør den mer smittsom.

I tillegg har den to mutasjoner som ser ut til å gi resistens mot vaksiner og antistoffer. Det trengs studier for å få bedre oversikt over den, opplyser WHO.

Seksjonsleder for influensa og annen luftsmitte i FHI, Karoline Bragstad, sier det skal mye til for at vaksinene skal tape effekt mot koronavarianter, og at vaksinene hittil har vist seg å ha god effekt mot virusvarianter med liknende mutasjoner. Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

FHI: – Vi er på vakt

Folkehelseinstituttet bekrefter at det har blitt registrert enkelte tilfeller av denne varianten i Norge, men at det ikke er noen aktive tilfeller nå.

– Gjennom hele pandemien så langt er det registrert 5 tilfeller i Norge. Dette er enkelttilfeller og de fleste importer og tilfellene spenner fra mai til juli. Det er ingen aktive tilfeller eller tegn på spredning av denne i Norge eller i de fleste andre europeiske land, sier Karoline Bragstad, seksjonsleder for influensa og annen luftsmitte i FHI.

Hun tror ikke my-varianten utkonkurrerer delta med det første.

– Vi har ingen grunn til å tro at denne varianten skal utkonkurrere delta nå, men den har noen viktige endringer som betyr at vi skal følge ekstra med på utbredelsen av denne. Den har fått en viss oppblussing i Amerika, så enn så lenge er vi på vakt og følger godt med, sier Bragstad.