Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Findings 2021 skulle være et av årets største utendørsfestivaler, med artister som Alan Walker og Astrid S. Mange hadde nok gledet seg til musikk, dans og festivalmoro på Bislett i Oslo 10. og 11. september.

Nå er festen avlyst.

– Tross alle mulige forsøk tvinges vi til å avlyse Findings 2021. Alle som ønsker å refundere sin billett har mulighet til det, ellers vil billetten bli gyldig for festen neste år, sier Martin Nielsen, i Live Nation, Norges største konsertarrangør.

– Valgflesk

Nyheten om avlysningen kommer bare noen dager etter at helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg lovet en sluttdato for koronatiltakene.

– I slutten av september åpnes det for å danse tett og gå på one night stands igjen, sa helseministeren til NRK.

Dette synes Nielsen er svært spesielt, da de selv ikke fikk svar på spørsmål om hjelp til å holde Findings-festivalen samme måned.

– Det får en til å lure på om dette handler om å åpne opp samfunnet eller om det handler om valgflesk.

Store musikknavn som Alan Walker, Jason Derulo, Astrid S og Tiësto var blant dem som skulle spille på Bislett i høst. Hvert år har de solgt 20.000 festivalbilletter.

Nielsen forteller at de har diskutert internt muligheten for å holde festivalen i oktober, men at det er tvilen på politikernes lovord som holder dem tilbake.

– Når politikerne ikke holder det de sier, kjenner vi at det er en større risiko å love festivalens publikum noe vi ikke vet om vi kan holde.

Head Promoter Martin Nielsen i Live Nation frykter løfte om gjenåpning er valgflesk, og forteller at samtlige i bransjen opplever frustrasjon og håpløshet. Foto: Live Nation

– Håpløst

På grunn av koronaviruset måtte festivalen få status som en såkalt «testfestival» for å få lov til å gjennomføre.

Ved en «testfestival» vil det være unntak fra avstandskravet på én meter, samt kravet om begrensninger på antall deltakere. Deltakerne må ha koronapass og de må hurtigtestes ved inngangen.

Dette er noe regjeringen selv har snakket om, men som det ikke har blitt noe av.

– Vi valgte å flytte festivalen fra august til september fordi vi fikk inntrykk av at koronasituasjonen skulle bli bedre. Vi har jobbet med å få svar fra politikere om vi kunne være en testfestival, som vi ikke har fått svar på.

Nielsen synes det er leit at de ikke blir tatt på alvor.

– Smitten er høyest fra reiser. Alternativet nå blir at folk reiser utenlands for å delta på konserter og festivaler. Vi forstår ikke at dette vil være noe bedre, sier han.

– Hvordan føles det å stenge dørene når alle dører snart skal åpnes igjen i samfunnet?

– Håpløst. Igjen så håper jeg at samfunnet nå åpnes på ordentlig, og at dette ikke er valgflesk, sier Nielsen.