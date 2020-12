Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Litt merkelig når det er samme smitten vi skal beskytte hverandre mot, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Senterpartiet.

- Jeg synes det er litt spesielt når vi jobber på samme plassen, at det er forskjellige regler for dem som er ansatt og de som har arbeidsplass der som stortingsrepresentanter. Det burde jo vært de samme reglene, mener hun.

SAMME SMITTEN: Ulogisk at det er ulike regler, mener helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe Foto: Ole Berg-Rusten

I Stortingssalen har politikerne på seg munnbind. Hos betjenten ved inngangen til salen kan de som har glemt å ta munnbind med seg, hente seg et. Det skjer rett som det er.

– Men vi er vi er jo ikke like flinke som de ansatte til å bruke det over alt ellers. Det er vi ikke, men det synes jeg godt vi kunne være, sier Toppe.

Stortingets regler for bruk av munnbind Ekspandér faktaboks Stortinget anbefaler at representanter bruker munnbind når det ikke er mulig å opprettholde èn meters avstand. Anbefalingen gjelder også i stortingssalen, når representantene sitter på plassene sine. Det er innført påbud for ansatte i Stortingets administrasjon om bruk av munnbind innendørs i alle fellesarealer i Stortingets bygningsmasse. Kilde: Stortinget

– Ferdig snakka

Stortingsdirektør Marianne Andreassen understreker at munnbind er et av mange smitteverntiltak som er innført.

– Det å da ha et påbud om bruk av munnbind for de ansatte er jo et viktig risikoreduserende tiltak for å beskytte ansatte og representanter i situasjoner hvor de ikke kan overholde denne enmeteren, sier hun.

"KJERRINGA MED STAVEN": Direktør i Stortinget, Marianne Andreassen går ofte rundt med en målestav på to meter. Foto: Katrin Hellesnes / NRK

– For representantene er det bare en anbefaling om å bruke munnbind. Burde ikke de samme smittefaglige rådene gjelde for dem som for ansatte?

- Overfor representantene har vi en litt annen tilnærming. Vi må huske at vi ikke har noe arbeidsgiveransvar overfor representanter. Representantene har et verv, de har ingen overordnede, de sitter på toppen i vårt samfunn, svarer Andreassen.

– Men det vi jo ser er at anbefalingen blir fulgt og sånn sett så oppnår man den effekten som man ønsker, legger hun til.

Dersom det skulle innføres strengere krav til representantene, ville saken måtte tas i Stortinget i plenum, ifølge Andreassen.

- Som arbeidsgiver kan man pålegge ansatte. Men som sagt, vi må ha en helt annen tilnærming til representantene.

Hun mener det er stor forståelse blant de ansatte for munnbindregelen.

– Det er enkelt, og den enkelte ansatte slipper liksom å gjøre sine egen vurderinger. Det er et påbud, ferdig snakka.

Heller ikke for journalister er det noe påbud om munnbind.

Etterlyser tydeligere anbefaling

- Ja, det foreligger en anbefaling, men jeg tror det er blitt en oppfatning blant stortingsrepresentanter at det først og fremst er i stortingssalen det er viktig å ha på seg munnbind, sier Toppe, som etterlyser en forsterket anbefaling.

– Jeg ser at man er blitt flinkere og flinkere til å bruke det utenfor salen. Der merker jeg en stor forskjell. Men det er jo av og til slik at man fyker litt fram og tilbake og kanskje glemmer å ta det med seg.

Hun innrømmer at det gjelder henne selv også, og at hun kan bli flinkere.

– Og iallfall skal jeg være det hvis det kommer en tydeligere anbefaling om det, sier hun.

Rare ting

Mange av oss har problemer med å følge Folkehelseinstituttets retningslinjer for bruk av munnbind til punkt og prikke. Det samme gjelder stortingsrepresentantene.

– Absolutt, det skjer en del rare ting, og det er vel ikke akkurat som man krever det av medisinsk riktig bruk av munnbind, sier Toppe, som er utdannet lege.

MUNNBIND PÅ ARMEN: Hvor skal man gjøre av munnbindet når man står på Stortingets talerstol? Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) hengte det på håndleddet. Foto: Skjermdump fra stortinget.no

- Hva er det verste du har sett?

- Det er jo at en lar munnbindet henge fra øret mens en snakker, det ser ikke særlig bra ut. At man vifter med munnbindet når man lar seg intervjue på TV, og at en tar det av og på hele tiden, ler hun.

– Det er ikke korrekt medisinsk bruk av munnbind blant stortingsrepresentantene, det er det ikke.