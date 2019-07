Mulla Krekar om dommen i Italia: – Det er en politisk sak

Mulla Krekar fremstilles for varetekt i Oslo tingrett klokken 13.

Da han ankom rettssalen, smilte og vinket han.

– Hei, hei, her er mulla Krekar igjen. Jeg er 63 år nå, og dette er 63. gang jeg kommer i retten i deres demokratiske land. Italia sier at mulla Krekar har en terrororganisasjon, men jeg tihører ingen terrororganisasjon eller noen annen gruppe, sier Krekar og betegner saken i Italia som falsk.

– Dette er en politisk sak. Jeg har ingen kontakt med Italia, hevder han.

– Islam kommer til Norge enten man liker det eller ikke

Krekar er utvist fra Norge på grunn av rikets sikkerhet. Han mener også det er basert på falske anklager.

– Jeg skjønner ikke hvorfor noen er redd meg. Jeg har vært her i 28 år, jeg er ingen trussel mot rikets sikkerhet.

– PST vil prøve å sende meg ut av landet. Jeg er i veien, sier Krekar.

Da mulla Krekar ble pågrepet mandag kveld, ropte han «islam kommer til dere!» mens han ble ført inn i politibilen, samtidig som han ble filmet:

Pågripelsen av mulla Krekar. Foto: NRT

Dette budskapet gjentok Krekar i retten i dag.

– Islam er ikke som andre religioner. Vi har også et politisk program. Sharia-loven var vår grunnlov. Jeg tror islam kommer til Norge enten man liker det eller ikke. Det kommer, sier han.

Ber om fengsling i fire uker

Politiadvokat Line Nyvoll Nygaard bekrefter overfor NRK at PST ber om at Krekar varetektsfengsles i fire uker.

Krekars forsvarer Brynjar Meling ber på sin side om løslatelse.

– Vi kommer til å be om løslatelse, i utgangspunktet uten betingelser, fordi vi mener at vilkårene for varetekt ikke er oppfylt. PST har ikke sannsynliggjort en unndragelsesfare, sa Meling til NRK i forkant av fengslingsmøtet.

– Men subsidiært kan han godta meldeplikt. Han har jo ikke noe reisedokumenter å levere inn, dem tok politiet fra ham i mars 2003, så dem har han vært uten i 16 år. Og jeg tror ikke at han har tenkt til å ta skjegget eller gjøre om på bekledningen, så han vil være et kjent ansikt for folk der ute hvis han skulle prøve å unndra seg.

Det er referatforbud fra fengslingsmøtet, og NRK kan derfor ikke referere det som blir sagt underveis mens retten er satt.

BER OM LØSLATELSE: Forsvarer Brynjar Meling ber om full løslatelse for mulla Krekar, mens PST ønsker at Krekar skal varetektsfengsles etter terrordommen i Italia. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Har fortsatt ikke bedt om utlevering

Bakgrunnen for fengslingsmøtet er at retten i den italienske byen Bolzano mandag kjente mulla Krekar skyldig i terrorplanlegging og dømte ham til tolv års fengsel.

Han ble pågrepet av PST samme kveld, etter at norsk politi hadde mottatt en arrestordre fra Italia.

Pågripelsen skjedde i påvente av en utleveringsbegjæring fra italienske myndigheter.

Norge har imidlertid ikke mottatt noen slik begjæring om utlevering ennå. Det bekrefter både Justisdepartementet og Utenriksdepartementet overfor NRK i formiddag.

Mulla Krekars advokat Brynjar Meling har kritisert den italienske dommen kraftig og betegnet den som «tull, fjas og bare oppspinn».

Fakta om mulla Krekar Ekspandér faktaboks 63 år gammel kurder fra Nord-Irak. Egentlig navn Najmuddin Faraj Ahmad.

Født 7. juli 1956. Til Norge som kvoteflyktning i 1991.

Ledet fram til 2002 opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak.

Pågrepet i 2003 og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Saken ble henlagt, men Krekar ble vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet samme år, etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H).

Kan ikke sendes til Irak av frykt for tortur og henrettelse der.

Tiltalt, dømt, men også og frikjent flere ganger for trusler.

12. november 2015 ble Krekar pågrepet i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevdet Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax og krevde ham utlevert.

Rettssaken mot Krekar og fem andre tiltalte skulle ha startet i Bolzano i mars 2017, men ble utsatt gjentatte ganger.

Krekar fikk utstedt norske reisedokumenter, men nektet å reise til Italia ettersom norske myndigheter ikke ville garantere ham returreise.

15. juli 2019 ble Krekar dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging av domstolen i Bolzano. Dommen er anket og dermed ikke rettskraftig.

Ifølge Justisdepartementet foreligger det ingen utleveringsbegjæring fra Italia, men Krekar ble likevel pågrepet av PST samme kveld som dommen falt i Italia på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter. (Kilde: NTB)

Kan utleveres

I rettssaken i Italia ble mulla Krekar dømt sammen med fem andre, hvorav to av dem også bor i Norge. En mann i 40-årene, bosatt i Østfold, ble dømt til ni års fengsel, mens en mann i 40-årene, bosatt i Buskerud, ble dømt til sju år og seks måneder i fengsel.

PST har opplyst at det ikke er grunn til å pågripe de to mennene. Årsaken er at de, i motsetning til mulla Krekar, er norske statsborgere og er dermed i henhold til Utleveringsloven beskyttet mot utlevering.

Borgarting lagmannsrett har derimot slått fast at mulla Krekar, som ikke er norsk statsborger, kan utleveres, og Høyesterett har opprettholdt den kjennelsen.