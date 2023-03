– Jeg har fått MS, bekreftet Vedum til landsmøtesalen fredag morgen.

Bekreftelsen kom fra legen etter flere ubehagelige opplevelser i 2020, forteller han.

– Det gjorde sterkt inntrykk på meg da jeg fikk vite at han hadde MS. Jeg vil berømme Trygve for å stå frem og være åpen om en alvorlig sykdom. Jeg er glad for at han får god hjelp, og at sykdommen har stabilisert seg, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

Statsminister Jonar Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum utenfor Klækken Hotell i Ringerike ved en tidligere anledning. Foto: William Jobling / NRK

MS-forbundet uttrykker omtanke overfor Vedum, og hyller han samtidig for åpenheten han viser.

– Vi vet det er mange med MS som ikke tør å være åpen om sykdommen fordi de er redde for konsekvensene det kan få, både i forhold til jobb og privatliv. At Vedum i sin posisjon som finansminister står åpent frem offentlig, tror jeg vil ha mye å si for mange med MS.

Det sier generalsekretær i MS-forbundet, Magne Wang Fredriksen.

Generalsekretær i MS-forbundet, Magne Wang Fredriksen. Foto: Olav Heggø / Olav Heggø / Fotovisjon AS

Multippel Sklerose (MS) er en nevrologisk sykdom som rammer sentralnervesystemet, ifølge Helse-Norge.

Fakta om MS Ekspandér faktaboks Man regner i dag med at over 13.000 personer i Norge har MS. Over dobbelt så mange kvinner som menn har sykdommen.

Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom der kroppens eget immunsystem angriper vev i hjernen og ryggmargen.

MS medfører ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen. Symptomene skyldes feilfunksjoner i de delene av sentralnervesystemet som rammes. Sykdommen viser seg i form av anfall (attakker). Noen opplever kun ett enkelt eller et fåtall attakker, og vil kunne leve stort sett som normalt.

Andre kan bli sterkt handikappet etter lang tid med sykdommen. Vanlige symptomer er følesansforstyrrelser, synsproblemer, lammelser eller såkalte kognitive symptomer som hukommelses- og konsentrasjonsvansker.

Sykdommens forløp og symptomer er forskjellige fra person til person. Noen opplever attakk bare én gang, så går symptomene tilbake. Andre kan etter år med sykdommen bli sterkt handikappede.

Man regner med at mellom åtte og tolv personer per 100.000 årlig får sykdommen. Det vil si at mellom 500 og 550 personer per år får sykdommen, i en befolkning på fem millioner. (Kilde: MS-forbundet)

– Vil bety mye

Wang Fredriksen forteller at han har møtt Slagsvold Vedum ved flere anledninger og forteller at han alltid har vært interessert og engasjert i MS-saken.

– Åpenhet og trygghet rundt egen sykdom er en viktig faktor for mange for å leve godt med sykdommen.

Vedum åpnet landsmøtetalen sin med å si at han ønsket å være personlig. Rådet om å være åpen hadde hatt fått fra kona Cathrine Wergeland.

– Dette vil bety mye og gi håp for mange med MS. Han viser at det er mulig å inneha en krevende jobb selv om man får MS. Det krever mot å stå frem i den posisjonen har innehar, sier Wang Fredriksen.

Vedum på Sp-landsmøtet. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

I hans samtaler med Vedum, har han fått fortalt at Sp-lederen har en stabil situasjon med lite sykdomsutvikling. Det takket være effekten av høyeffektiv medisin.

– Det er avgjørende at personer med MS får riktig diagnose og kan starte tidlig med den mest effektive behandlingsformen som finnes for nettopp den personens sykdom, sier Wang Fredriksen.

– Veldig trist

Frp-leder Sylvi Listhaug sier at hun har jobbet med MS i lang tid. Hun håper at hans åpenhet kan bidra til å få økt fokus på at Norge må bedre tilbudet til personer med MS og andre autoimmune sykdommer.

– Det var trist å lese at Vedum har fått påvist MS. Trygve er en politiker som jeg setter pris på, selv om vi ofte er veldig uenige om saker. Jeg vil berømme ham for å være åpen om sykdommen.

Sylvi Listhaug sammen med Vedum. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det gjør inntrykk å høre Trygve fortelle om dette. Det er veldig trist at han har fått en alvorlig sykdom som kan ramme hvem som helst, når som helst, sier partileder i Høyre, Erna Solberg, til NRK.

Høyre-lederen roser Vedum for åpenheten.

– Jeg håper han får så god oppfølging og behandling som mulig. I Norge har vi heldigvis en fantastisk helsetjeneste. Trygve er en bra mann, og selv om vi er politiske motstandere, ønsker jeg ham alt godt.

Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum fotografert sammen under valgkampen i 2021. Foto: Eivind Molde

Også SV-leder Audun Lysbakken sier det var sterkt å høre Vedum fortelle om sykdommen.

– Men også godt å høre hvordan han har blitt ivaretatt av helsevesenet. Jeg er svært enig med ham i understrekingen av hvor verdifullt fellesskapet og velferdsstaten er når sykdom rammer, og sender gode tanker til Trygve, sier Lysbakken til NRK.

SV-leder Audun Lysbakken, Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

– Varmt og fint menneske

KrF-leder Olaug Bollestad sier at det er utrolig trist å høre at Vedum har fått MS.

– Åpenheten hans og måten han håndterer det er forbilledlig, sier hun til NRK.

– Trygve er et fint og varmt menneske som jeg setter stor pris på, og ønsker alt godt, legger hun til.

Venstre-leder Guri Melby sier det står stor respekt av at Vedum velger å være åpen om en så alvorlig og uforutsigbar sykdom som MS er.

– Han er, og har vært, i en svært sårbar situasjon, som kun de som lever med MS virkelig kan forstå, sier Melby.

– Politikk betyr fint lite i sånne situasjoner, helsen er mye viktigere. Jeg ønsker alt vel til Trygve og hans familie.