Moxnes: – Jeg er veldig glad nå

– Jeg er veldig glad nå, sier Moxnes i en kort kommentar, før han går på scenen og holder sin valgvaketale i 22-tiden mandag kveld.

– Føles det bra å være et stortingsparti? Dette er historisk. Dette er et gjennombrudd for Rødt, og utrolig bra, roper Moxnes til trampeklapp og stående applaus flere hundre partifeller

Alt ligger an til at partiet får Moxnes som representant på Stortinget. Han hyller partiet for å ha reist seg etter forrige valg, og lover at Rødt vil være der for alle som er lei av den borgerlige regjeringen.

Rødt får 2,6 prosent, en fremgang på 1,5 prosentpoeng siden forrige stortingsvalg, og ser ut til å få økt oppslutning i alle fylker.

BRA VALG: Partileder Bjørnar Moxnes tror Rødt har gjort et bra valg fordi de har drevet tidenes grasrotvalgkamp og fordi folk er lei Forskjells-Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Godt fornøyd

Stemningen er god på Rødts valgvake på Ingensteds, i de gamle industrilokalene til en gammel tekstilfabrikk rett ved Akerselva.

Flere hundre tilhengere av partiet har møtt opp og ser ut til være fornøyde med Moxnes kommer inn på Stortinget, til tross for at prognoser viser at de fire borgerlige partiene beholder sitt flertall,

– Vi er veldig fornøyde om disse tallene blir stående. Det er historisk for oss å komme inn på Stortinget. Vi har jobbet for dette i mange år. Nå ligger vi an til å mer enn doble oppslutningen siden forrige stortingsvalg, sier nestleder Maria Sneve i Rødt til NRK.

Hun sier at partiet – med det ene mandatet – kan fortsette å kjempe mot økonomiske forskjeller, velferdsprofitører, sosial dumping og arbeidskriminalitet.

INGEN PLASS: Rødts andrekandidat Seher Aydar ser ikke ut til å få stortingsplass. Hun er likevel fornøyd med de foreløpige resultatene. Her sammen med partiets nestleder Maria Sneve. Foto: Emrah Senel / NRK

Nå skal vi kjempe mot Forskjells-Norge

Rødt har gått frem på nesten alle målinger. Men tallene har spriket mye, alt fra 1,8 prosent til 4,7 prosent. Enkelte målinger har vist at Seher Aydar kan bli Rødts andre representant fra Oslo – etter stor vekst i partiets oppslutning den siste tiden.

De foreløpige tallene viser at hun ikke ser ut til å få stortingsplass, men Aydar sier at hun ikke er skuffa.

– Men jeg er skuffa over at den borgerlige regjeringen ser ut til å fortsette. Vi går heldigvis frem og får inn et mandat. Jo flere vi klarer, desto bedre er det. Nå skal vi kjempe mot Forskjells-Norge, sier hun til NRK.

GOD STEMNING: Stemningen er god på Rødts valgvake på Ingensteds siden Bjørnar Moxnes ser ut til å få stortingsplass. Foto: Emrah Senel / NRK

Nervepirrende

Sneve sier at kampen mot sperregrensa er nervepirrende.

– Denne valgkampen har bevist hvor dramatisk en slik grense er. Flere partier har vaka rundt sperregrensa, og det viser hvor store utslag sperregrensa kan gi. Vi ønsker å diskutere om denne ordningen er god nok, sier Sneve.