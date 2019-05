Moxnes: – Ap vendte arbeiderne ryggen i Acer-saken

– Arbeiderpartiet vendte ryggen til fagbevegelsen. Gikk sammen med MDG og de borgerlige for EU og Acer. Derfor tapte vi i Stortinget. Men kampen om krafta – mot EØS – den fortsetter, med full kraft, sier Moxnes.

Bakgrunnen er at Arbeiderpartiet i for sikret flertall for at Norge skulle slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke. Den såkalte Acer-saken skal sikre et bedre energimarked i EU, men kritikerne mener det rammer norsk kraftproduksjon.

– En samla fagbevegelse gikk mot å underlegge Norge EUs energibyrå. Det kokte ute på arbeidsplassene, temperaturen har aldri vært så høy på smelteverkene, sier Moxnes.

I talen gjorde han samtidig kjente Arbeiderparti-ord til sine egne.

– Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen – eller arbeiderbevegelsen, som Gerhardsen ville sagt – er det kjæreste vi har. Fordi den sikrer vanlige folk trygghet, frihet og verdighet, sier Rødt-lederen.

Partileder Bjørnar Moxnes taler til Rødts landsmøte Du trenger javascript for å se video.

– Venstre mest fagforeningsfiendtlig

I sin åpningstale til Rødts landsmøte retter han også hard skyts mot regjeringspartiene, og særlig Venstre, for å ha slått fast at «Regjeringen anerkjenner at mange arbeidstakere velger å være uorganisert.»

– Kjære landsmøte, Venstre er nok Norges mest fagforeningsfiendtlige parti. Dette mener regjeringspartiene i en tid der bemanningsbyråer og sosial dumping feier fagbevegelsen av banen i bransje etter bransje, sier Moxnes.

Han mener også regjeringen ikke tar godt nok vare på arbeidsfolk som blir trygdet, og brukte sin egen mor som eksempel. Hun sliter med dårlig helse etter et langt arbeidsliv, fortalte han, og kom med en oppfordring til Frp-leder og finansminister Siv Jensen:

Bjørnar Moxnes rettet hard skyts mot regjeringen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Bli med hjem til mammaen min og fortell henne hvorfor det er rettferdig at de uføre skal betale prisen for skattekutt til de rike. Da vil du få noe å bryne deg på.

Skal finne seg selv

Rødt er samlet til landsmøte for å pusse på sine prinsipper, og ta bort en rekke omstridte formuleringer i prinsipprogrammet.

Blant annet skal ordet «kommunisme» bort en rekke steder. Det samme skal formuleringer om at Ap, SV og deler av fagbevegelsen styres av et «pampevelde» som bidrar til å holde arbeiderne nede.

Flere delegater har reagert på prosessen, og torsdag forsøkte 71 av dem å utsette hele prosessen til et senere landsmøte. Noen frykter at forslaget til nytt program drar partiet for langt mot sentrum og høyre.

– Jeg vil sitere tidligere Arbeiderparti-formann Reiulf Steen: «Når et parti ikke lenger har et ideologisk ankerfeste, vil det ende opp som partiet Venstre.» I parentes: Det snart er førti år siden Arbeiderpartiet vedtok et prinsipprogram sist, sier Moxnes.

– Er det ett parti du veit hvor du har – så er det Rødt. Vi er så prinsippfaste at det nesten gjør vondt! Men aller mest er vi opptatt av forandring. Derfor er Rødt en utfordrer i norsk politikk. Vi er noe annet, sier han.