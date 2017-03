Moxnes: – Aldri gått inn i en valgkamp med så god magefølelse

– De siste tiårene har det vokst fram et forskjells-Norge, hvor de på toppen får stadig mer, mens utryggheten vokser for oss andre, sa leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, da han innledet Rødts landsmøte i Oslo fredag.

Han understreker at partiet satser på å komme seg inn på Stortinget i september.

– Derfor handler årets valg om å skape et vendepunkt. Ikke bare fordi Rødt skal inn på Stortinget. Det handler om å bygge et nytt fellesskap som kan forandre Norge, og det trengs.

Vil redusere forskjellene

På NRKs mars-måling fikk partiet 2 prosent oppslutning, det er en økning på 0,9 prosentpoeng fra valget i 2013. I flere år har partiet sittet uten representanter på Stortinget, men partilederen har stor tro på at de vil lykkes i år.

– Jeg har aldri gått inn i en valgkamp med en så god magefølelse. Jeg tror vi merker det alle sammen. At stadig flere får øynene opp for Rødt, sa Moxnes i talen.

Han viser til at partiet har satt medlemsrekord hvert år de siste årene.

– Sist stortingsvalg begynte vi valgkampen med litt over 2000 medlemmer. I år er tallet 50 prosent høyere, vi har nå 3000 medlemmer i ryggen.

– Lurer på om Listhaug jublet

Moxnes benyttet også anledningen til å rette kritikk mot Erna Solberg og regjeringen, som han mener har bidratt til mer arbeidsledighet og «mørkere krefter».

– For det andre tror jeg Solberg blir huska som statsministeren som ga makt til de mørkeste kreftene i norsk politikk. Uten Erna Solberg ville Sylvi Listhaug aldri blitt innvandringsminister, sa Moxnes, og viste til at en funksjonshemmet gutt tidligere denne måneden ble deportert til Afghanistan.

– Jeg lurer på om Listhaug jublet denne gangen også.

Arbeidslivskriminalitet

I talen fokuserte Moxnes på at arbeidslivet har blitt selve «forskjells-maskinen», og vil få ned bruken av midlertidig ansettelser og peker på flere tiltak han mener må til.

– Bølgen av sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet er den mest dramatiske endringa av det norske arbeidslivet siden andre verdenskrig, sa Moxnes, og fortsatte.

– La det være like klinkende klart at for oss er det helt uakseptabelt hvis folk med ordna forhold og norske lønns- og arbeidsvilkår blir bytta ut med folk som ikke har ordna forhold og ikke har norske lønns- og arbeidsvilkår.

Han avsluttet talen med å understreke at partiet går en spennende tid i møte.

– Målingene viser at vi ikke bare har sjans til å få inn meg og Synne på Stortinget, men 7–8 stykker – for første gang er sperregrensa innen rekkevidde.