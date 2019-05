Moxnes tapte kampen om å fjerne «kommunisme» fra Rødts program

Avklaringen kom etter en fire timer lang diskusjon på Rødts landsmøte i helgen, der blant andre partileder Bjørnar Moxnes argumenterte for å ta ordet ut av programmet.

Han fikk bare støtte fra 63 av drøyt 220 delegater i salen. Moxnes og resten av Rødt-ledelsen har ikke selv stemmerett på landsmøtet.

– Jeg er sikker på at den diskusjonen vil fortsette. Det er et stort mindretall som ønsker å endre dette. Men det viktigste her, er hva vi legger i det begrepet, og at vi får et program som fornyer Rødt, sier Moxnes etter nederlaget.

Han sier han likevel lever godt med det nye programmet.

– Vi er helt enig om visjonen om et klasseløst samfunn. Flertallet valgte å videreføre den formuleringen og videreføre setningen på det punktet. Det forandrer ingenting på det Rødt folk kjenner. Vi gjør samtidig noen viktige endringer som moderniserer og fornyer Rødt, sier Moxnes til NRK.

Stor motstand

Partilederen har møtt mye motbør fra partifeller som frykter at det nye prinsipprogrammet skal føre til en høyrevridning av politikken. Da landsmøtet startet torsdag, forsøkte en rekke delegater å utsette store deler av programbehandlingen til et annet landsmøte.

– Det er lettere å få til et sosialistisk samfunn hvis man har kommunismen som mål, argumenterte Jørn Magdahl fra Rødt Færder.

Andre fyrkter at partiets voldsomme vekst gjør at partiets identitet er i ferd med å bli visket ut.

– Programmet skal ha et marxistisk fundament. Vi skal ha et klasseløst samfunn som mål. Men min erfaring med ordet kommunisme, er at det står i veien for å komme i gang med diskusjoner om hvorfor vi må få bort kapitalismen, sa Moxnes i debatten.

Den omstridte formuleringen er aller siste setning i partiets nye prinsipprogram. Etter et avsnitt om Rødts ambisjon om et klasseløst samfunn, skulle det enten stå «Dette kaller vi i Rødt kommunisme», «Det var dette Karl Marx kalte kommunisme», eller ingenting.

103 delegater ønsket formuleringen om at det er dette Rødt kaller kommunisme, mens flertallet på 110 stemte for å beholde formuleringen om Marx.

I forkant av landsmøtet hadde Rødts medlemmer sendt inn over 1100 endringsforslag til det 17 sider lange programmet.

UTEN STEMMERETT: Partileder Bjørnar Moxnes, første nestleder Marie Sneve Martinussen og resten av Rødt-ledelsen har ikke stemmerett på landsmøtet. Foto: Ola Vatn / NTB scanpix

Ikke pampevelde og væpnet revolusjon

Andre henvisninger til Marx og kommunisme er allerede tatt ut av programmet. Det samme er formuleringer som at deler av fagbevegelsen, SV og Ap styres av et «pampevelde» som bidrar til å holde arbeiderklassen nede.

Det nye programet tar også bort en annen omstridt formulering, som flere mente åpnet for væpnet revolusjon. Den gamle formleringen sa at motkrefter ikke vil akseptere «en folkelig, demokratisk maktovertaking, og det er stor risiko for at disse vil bruke uakseptable middel for å stanse revolusjonen. Folket må være forberedt på dette.»

Nå sier programmet i stedet at «I møte med maktmisbruk ovenfra er folkelig, demokratisk organisering nedenfra svaret.»

Moxnes kaller det en fornying av programmet.

– Er du lei av å få spørsmål om Lenin og Stalin når du skal snakke om Rødt?

– Det tror jeg at jeg, i likhet med de fleste inne i landsmøtesalen, er luta lei av, sier Moxnes.