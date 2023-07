Moxnes innrømmer: – Skjønner godt om jeg ikke framsto samarbeidsvillig

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har flere ganger endret sin forklaring om hva som skjedde da han ble tatt med et par solbriller som han ikke hadde betalt for på Oslo lufthavn.

Solbrillene stammet fra en butikk på flyplassen. Partilederen hadde tatt dem med seg uten å betale. Etter at det ble oppdaget ble han stoppet av en vekter. Denne uka ble det kjent at Moxnes hadde fått og betalt et forelegg fra politiet for tyveri fra butikken.

I sine første uttalelser da saken ble kjent omtalte han hendelsen som flau, og sa at det ikke var med vilje.

Senere kom det frem at han hadde fjernet prislappen og lagt brillene ned i bagasjen sin.

Sa han tok frem brillene og ga dem til vekter

Lørdag formiddag holdt Rødt-leder Bjørnar Moxnes et pressetreff. Der ba han om unnskyldning, forklarte hendelsesforløpet slik han husket det i detalj og svarte på spørsmål fra journalistene.

Blant annet svarte han på hva spørsmål om forløpet da han ble stoppet med brillene han ikke hadde betalt for.

– La du alle kortene på bordet da vekteren konfronterte deg?

– Jeg ble likblek og det føltes som et takras. Jeg tror den første reaksjonen min var: «Brillene?» på spørsmålet «kan jeg få dem?». Og så, ja, «la meg få de brillene». Og så tok jeg dem fram og ga dem til vekteren, sa Moxnes til NRK tidligere lørdag.

Det er selskapet Travel Retail Norway som drifter alle Tax Free- butikkene på Gardermoen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Opplysninger: Benektet først å ha brillene

Vekteren stoppet Moxnes fordi han hadde forlatt butikken med et par solbriller av merket Hugo Boss uten å betale.

Opplysninger innhentet av politiet under undersøkelsene av saken viste at brillene kostet 1.199 kroner på en av butikkene til Travel Retail Norway på Oslo lufthavn.

Ifølge NRKs opplysninger benektet Moxnes først at han hadde briller på seg, da han ble stoppet av en vekter.

Da skal han ha blitt tatt med bort fra stedet av en vekter. Etter det NRK forstår skal brillene ha blitt tatt frem på et annet sted enn der han ble konfrontert.

VG var først med å publisere at de har har opplysninger som sier at Moxnes ikke ga fra seg brillene til vekteren med én gang.

Etter det ga Moxnes brillene fra seg, og betalte senere for dem.

Moxnes: Skjønner godt om jeg ikke framsto samarbeidsvillig

Moxnes svarer lørdag kveld dette i en tekstmelding til NRK om disse opplysningene:

– Hvordan jeg opplevdes i det første øyeblikket da jeg var i sjokk, kan ikke jeg svare for. Jeg skjønner godt om jeg ikke framsto samarbeidsvillig da, og det beklager jeg, skriver Moxnes.

Moxnes møtte pressen lørdag formiddag for å be om unnskyldning, svare på spørsmål og redegjøre. Foto: Astrid Pedersen / NTB

På telefon rundt kl. 20 lørdag kveld har Moxnes gitt uttrykk for at han fikk et slags sjokk da han ble konfrontert av vekteren.

Så på første spørsmål reagerte han ifølge seg selv slik:

– Min første reaksjon da han kom bort og ba om brillene var «hæ, brillene». Så ba han på nytt om å få solbrillene. Da skjønte jeg at de må jeg gi ham, forteller Moxnes.

Han skal så ha blitt bedt om å bli med vekteren til et tilbaketrukket rom.

– Hva som skjedde nøyaktig i de minuttene etter at han spurte om brillene vet og husker jeg ikke. Det vet kanskje vekteren bedre enn meg, sier Moxnes.

Han understreker samtidig at det ikke var noe oppstuss, dramatikk eller at han strittet imot fysisk.

– Da jeg ble stoppet var det som et takras, men jeg strittet ikke akkurat imot. Det gikk ryddig for seg, sier Rødt-lederen.