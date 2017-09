Motorsyklistene er blitt eldre og fornuftigere, færre mister livet

Han har kjørt sykkel i mange år og kjører nå en tung BMW K1200 lt. Den er 17 år gammel, men godt utstyrt.

– Det var en som kalte den en kabriolet på to hjul. Her har jeg kjørecomputer, varme i håndtakene, varme i setene og ABS-bremser, sier Einar Nese.

Selv om han er en del eldre enn de fleste motorsyklister, så er motorsyklistene blitt eldre med årene. Det er en viktig forklaring på færre dødsulykker med motorsykler, viser en rapport som Transportøkonomisk institutt har lagd på oppdrag fra Statens vegvesen.

40 prosent færre dødsulykker

Den gjennomgår analysene fra vegvesenets egne ulykkesgranskere etter 249 dødsulykker. Rapporten tar for seg perioden 2005–2014.

– Det er blitt færre av de yngste, og mest risikoutsatte motorsyklistene, sier forskningsleder Alena Høye ved Transportøkonomisk institutt. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Det årlige antall dødsulykker med motorsykkel gikk ned med 40 prosent i 2010-2014, sammenlignet med årene 2005–2009. Samtidig ble motorsyklistene som var involvert stadig eldre.

– Gjennomsnittsalderen økte fra 35 til 41 år i denne perioden. Det er særlig blitt færre i den aller yngste aldersgruppen, og det er dem som er har høyest risiko, sier forskningsleder Alena Høye ved Transportøkonomisk institutt.

Flere brukte hjelm

Flere brukte hjelm, færre kjørte for fort, færre kjørte med promille og flere hadde ABS-bremser på sykkelen i den andre femårsperioden enn i den første.

Einar Nese (67) fra Klepp på Jæren har selv brukt godt over 30.000 kroner på

Einar Nese med den kraftige ryggskinna under dressen, som støtter og stiver av ryggen. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

sikkerhetsutstyr. I tillegg til hjelmen har han en kraftig ryggskinne, dress, forsterkede støvler, og en oppblåsbar sikkerhetsvest med en snor festet til sykkelen. Vesten blåser seg opp på brøkdelen av et sekund hvis han velter.

– Den skal bedre mulighetene mine hvis noe går galt. Det er i hvert fall bedre enn å ikke ha den, sier Nese.

– Er det fordi du er så gammel at du bruker så mye på sikkerhetsutstyr?

– Hehe, jeg vet ikke. Jeg tenker i hvert fall alltid sikkerhet først og lærer hele tiden så lenge jeg kjører. Nestenulykker eller situasjoner jeg har vært borti ligger i bakhodet og jeg tenker; nå må du passe deg for enda mer.

– Veiene er blitt bedre, de er blitt flinkere til å koste vekk grus. Dessuten har motorsyklistene bedre utstyr og ABS-bremser. Det forklarer noe av nedgangen i dødsulykker, mener Einar Nese. Foto: Ingvald Nordmark

Ulykkene

Over halvparten av ulykkene startet med at motorsykkelen kjørte utfor eller veltet. I en del tilfeller førte det til at føreren havnet under et annet kjøretøy.

Av kollisjonene var de fleste møteulykker eller ulykker som oppsto ved at motparten svingte til venstre foran en møtende motorsykkel.

Omtrent 17 prosent av alle ulykkene kan ha skjedd fordi føreren av et annet kjøretøy ikke hadde sett motorsykkelen.

Forhold ved vegen har vært medvirkende årsak i omtrent hver fjerde dødsulykke, går det fram av rapporten.