TV 2 inviterer partilederne til debatt kun fem dager før kommune- og fylkestingsvalget 11. september.

På Deichman-biblioteket i Bjørvika i Oslo skal de overbevise velgerne om at deres politikk er best i årets viktigste saker.

I kveldens debatt er klima og skole sentrale temaer. Partilederne skal også svare på spørsmål fra seerne.

Førstemann til å måtte svare for seg om klima er Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

– Vi skal ha en praktisk og en jordnær klimapolitikk som ikke sender regningen til folk. Vi skal gjøre tiltak som ikke øker strømprisen, men som skaper arbeidsplasser, sier Vedum på spørsmål om elektrifisering av Melkøya.

Trygve Slagsvold Vedum og Erna Solberg varmet opp til debatten med en liten dans. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Om elektrifisering av Melkøya svarer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap):

– Elektrifisering er riktig for å kutte utslipp. Mange i Finnmark er for dette, sier Støre, som sier prosjektet vil forlenge levetiden til Snøhvit-feltet i Barentshavet og samtidig sikre Finnmark nok strøm til nye industriprosjekter.

– I tillegg har det en sikkerhetspolitisk dimensjon, sa Støre.

Viste fram brev

Sp-leder Vedum hadde med seg et brev han viste frem til Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Kan jeg vise dette brevet? Her er et brev som er sendt da Frp hadde olje- og energiministeren. Dere stoppet at man skulle stanse elektrifiseringen og sa «go», sier Vedum.

– Det er signert høsten 2019. Det er så hult å høre argumentasjonen. Det er store ord og tomme lovnader, vi må stå opp for de vedtakene vi har gjort.

Her drar Vedum fram brevet fra Olje- og energidepartementet i 2019. Du trenger javascript for å se video. Her drar Vedum fram brevet fra Olje- og energidepartementet i 2019.

Brevet Vedum viser til, som NRK har sett, er datert 8. oktober 2019. Der oppfordres Statnett til å gjøre en rekke grep før saken om å elektrifisere Melkøya kunne behandles.

Frp og Sylvi Listhaug vil nå stanse hele prosjektet.

– Vi har jo ikke vært med på noe vedtak om Melkøya. Vi ga tydelig uttrykk om at vi er mot det, og vi har ikke vært med å fatte noe vedtak om Melkøya, sier Listhaug til NRK etter debatten.

– Han (Vedum, red. anm.) prøver tydeligvis å få søkelyset over på Frp, i stedet for å ta ansvaret selv for at han nå gjennomfører en politikk som ble nedstemt på hans eget landsmøte, sier Listhaug.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen beskylder Frp for å ha minst troverdighet i spørsmålet om elektrifisering og kraftpolitikk.

– Frp har ett partiprogram i posisjon og ett i opposisjon, sa Rødt-lederen.

Marie Sneve Martinussen (R) gikk til hardt angrep på Frps politikk rundt elektrifisering. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Det er ikke Listhaug enig i.

– Det stemmer ikke. Vi har én politikk som handler om at vi skal bruke kraften fornuftig. Det vi trenger å gjøre er å ta kontroll over kablene og kraften, sier Listhaug til NRK etter debatten.

– Minner om indremisjonen

Samtidig kommer Vedum med et hjertesukk mot det han kaller «klimamoralisme»:

– Det minner meg litt om indremisjonen på 50-tallet. Fordømmelse, fordømmelse, fordømmelse. At alt kommer til å gå til helvete. Det gjør det ikke. Vi må få vekk den debatten som vært de siste årene, om kjøttskam eller flyskam eller bilskam. Vi må komme tilbake til den praktiske og gode politikken, sier Vedum.

Tirsdag kunne Unge Høyre-leder Ola Svenneby juble, da Høyre vant skolevalget for første gang på 10 år.

Etter brakvalget sa Svenneby at resultatet tydet på at «generasjon Greta Thunberg er død».

Unge Høyre-leder Ola Svenneby ble kritisert for sitt Greta Thunberg-utspill. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

I etterkant har han flere ganger og i flere flater måttet forklare hva han egentlig mente med utspillet. Og forklaringen rimer godt med Vedums oppgjør med «klimamoralistene».

– Det var ikke min intensjon å angripe klimaengasjementet mange unge har, sa Svenneby til NRK tirsdag kveld.

– Jeg tror mange unge har reagert på å bli sammenlignet med og bli trukket inn i verdiene til Thunberg. Man kan ha et annet klimaengasjement enn det Thunberg har, og man kan ikke si at hun har representert en hel generasjon, sier Svenneby.

Sammenligner med røykeslutt

Arild Hermstad og MDG var i utgangspunktet for elektrifisering av Melkøya, men har snudd.

– Hva er egentlig elektrifisering av oljen? Jo, det er for å forlenge oljealderen, sier Hermstad.

Han mener elektrifisering av Melkøya er det samme som å begynne å røyke filtersigaretter når man skal slutte med rulletobakk, og tro at det er sunnere.

– Vi må si nei til olje og gass, og ja til de fornybare næringene, sier Hermstad.

Hermstad i MDG mener elektrifisering er det samme som å si man skal slutte å røyke rullings, men gå over til filtersigaretter. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Listhaug holder seg i røykesporet:

– Så til slutt er det fristende å spørre MDG: Hva er det dere har røyket? Hvis dere ikke har lært ennå, at oljenæringen er utrolig viktig i sikkerhetspolitikken, for arbeidsliv og for inntektene til landet?

KrF-leder Olaug Bollestad ønsker å satse på fangst og lagring av CO₂, framfor elektrifisering. Hun frykter det er folket som må ta regningen.

– Regjeringen sender regningen til folk i nord, ikke til Equinor, sier Bollestad.