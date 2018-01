#metoo-vinden har blåst kraftig i det norske arbeidslivet den siste tiden. Onsdag morgen samlet barne- og likestillingsministeren en rekke sektorer for å få innspill til arbeidet mot seksuell trakassering.

– Vi har vært vitne til en historisk mobilisering vi sjelden, eller kanskje aldri har vært vitne til tidligere. Omfanget er rystende og urovekkende høyt. Det finnes ingen «quick fix», innledet barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

VIL HA INNSPILL: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland innkaller til møte for å høre alle parter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Make #metoo great again

Arbeidslivets parter, media, helse, utdanning, forskning og organisasjoner innen ungdoms- og likestillingsfeltet var invitert til møtet.

Hver taler fikk halvannet minutt til å legge frem sitt innspill.

– Som likestillingsminister er dette den første og kanskje største utfordringen som ligger på mitt bord. Håpet er at når mediene slutter å skrive om seksuell trakassering, skal vi likevel jobbe systematisk for å bekjempe det.

STARTE TIDLIG: Helsesista Tale Maria Krohn Engvik mener arbeidet med seksuell trakassering må starte i barnehagen. Foto: Privat

Blant de inviterte gjestene var «Helsesista», Tale Maria Krohn Engvik (37), som fokuserte innlegget sitt på at forebygging mot seksuell trakassering må starte allerede i barnehagen.

– Vi må bygge trygghet fra tidlig alder og snakke om denne tematikken fra barnehagen av. Fokuser på det du vil ha mer av og «make #metoo great again», sa den kjente helsesøsteren til Helleland.

Sofia Srour kjent fra «De skamløse jentene» var tydelig i sitt innlegg på behovet for å bedre varslingsrutinene på alle arbeidsplasser.

– Vi trenger oppfølginger for dem som varsler og et fungerende varslingssystem som gjør at varsler som kommer inn ikke plutselig blir glemt. Det må etableres bedre og sikrere rammer for alle parter, sa Srour.

BEDRE RUTINER: Sofia Srour kjent fra "De skamløse jentene" presiserer at det er viktig å få på plass gode rutiner for varslere og de som blir varslet mot. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

– Svake varslingsregler

Leder ved Norges Nasjonale Institutt for Menneskerettigheter Anine Kierulf, trakk frem at det allerede finnes gode regler på diskriminering og trakassering i Norge, men at varslingsreglene er svakere.

– Det er bra de er under utredning, men hvordan gjennomfører vi egentlig disse reglene i praksis? Regler er ikke nok i seg selv, vi må ha opplæring og normkritisk tenkning i skolen. Vi må lære om følelser, sa Kierulf.

REGLER ER IKKE NOK: Leder ved Norges Nasjonale Institutt for Menneskerettigheter Anine Kierulf mener det må innføres normkritisk tenkning i skolen. Foto: NRK

Helleland har varslet at departementet vil utrede et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering så fort som mulig.

– Jeg lover at jeg som ny minister skal se på dette med friske øyne, og jeg skal lytte til gode argumenter fra alle sider, sa Helleland til NRK etter møtet.

