Møte med en norsk sjaman: Tror ikke man kan stoppe aldring og snu atomer

– Velkommen til sjamanhula, sier Eirik Myrhaug, og påpeker at han holder til rett bak foreldrene til prinsesse Märtha Louise.

Men til forskjell fra slottet er veggene her dekorert med samiske trommer og en kniv til rituelt bruk. På bordet foran oss ligger det også flere redskaper jeg skal bli bedre kjente med. For Myrhaug er en samisk sjaman, en noaide, og holder sjamankurs som han kaller Sjamanveien.



Klienter fra alle samfunnslag legger seg på behandlingsbenken i «sjamanhula» til Myrhaug. Fra en høy bambusstol under alle trommene, fjernhealer han de som bor langt vekk. Før jeg selv skal ta første steg på sjamanveien, ber jeg ham skanne min aura. Fra bordet løfter han opp en bunt hvite salvieblader som er surret sammen med en rød hyssing.

– Først tenner jeg på røkelsen. Nå kan du kjenne lukta. Dette går på luktesansen, følelsessansen og din indre energifølelse, ifølge Myrhaug.

Han vifter røkelsen rolig med en stor vinge med spraglete fjær. En lett røykduft sprer seg i rommet

– Det er for å åpne og rense personen, for å bli mer mottagelig for å kjenne energien, sier Myrhaug.

– Men hvorfor bruker du en vinge?

– Dette er en falk som fløy på vinduet vårt. Det er en tradisjon i sjamanismen at man bruker en rovfugls vinge til å føre røyken med. Hvis man blåser, så blåser man bort åndene, så man skal helst vifte med denne.

– For åndene ønsker vi å ha der?

– Ja!

Sjamaner kan ta feil

Så begynner han å gni hendene sammen. Lyden kiler litt i ørene.

– Det beste redskapet er hendene. Det lærte jeg av min far Thomas. Det er han som har overført kraften til meg. Når du skal bruke hendene, så skal du bare gnikke hendene, og så kan du begynne å skanne over kroppen.

Han forteller at sjamanene bruker det indiske systemet for energi som heter chakraer. Kronechakra, pannechakra, halschakra, hjertechakra, solar plexus, harachakra og rotchakra.

Han fører hendene fra hodet mitt og nedover, kanskje ti centimeter fra kroppen, for å skanne auraen min. Han er litt usikker på hvor åpen jeg klarer å være siden jeg tar opp hele seansen med mikrofon. Jeg lukker øynene og prøver så godt jeg kan å være åpen, uten at jeg aner hva det egentlig innebærer. Det er unektelig rart å stå rett opp og ned, og så skal en sjaman ut ifra det få vite noe om meg. Det hadde jo vært skuffende om han ikke klarte å få noe ut av auraen min, tenker jeg.

Eirik Myrhaug sier han ikke tror sjamanisme kan stoppe aldring og snu atomer. Foto: Lin Beate Gabrielsen

Men joda. Myrhaug ser at jeg er en veldig kreativ person. Han blir stille noen sekunder til.

– Du har nok hatt dine utfordringer. Det kan ligge i puberteten, sier han rolig.

Det blir stille igjen. Han lurer på om jeg har flytta mye i livet mitt og om det har vært utfordrende for meg.

– Jeg bodde i samme huset helt til jeg flyttet hjemmefra, så det kjenner jeg meg ikke igjen i, sier jeg.

Så avslutter han med å si at jeg har et lyst sinn og god helse. Det kan jeg jo like å høre.

Etterpå sier han at han ikke er redd for å ta feil, for sjamaner kan også ta feil. Det er ikke verdens lov de formidler.

Jeg puster litt lettet ut, for tenk om han hadde sett litt mer av meg enn jeg var komfortabel med? Men hvis jeg selv skal utforske sjamanen i meg, så må jeg jo vite hva det er han egentlig ser når han fører hendene over meg?

– Hehe, jeg ser nyanser i energien, humrer sjamanen.

– Det kan komme opp bilder av deg i den alderen, eller bilder av landskap. Alle mulige situasjoner kan komme opp. Det er vanskelig å beskrive. Det kan bare erfares, ifølge Myrhaug.

Jeg begynner å tvile på om jeg har det som skal til for å bli en sjaman.

Klar for sjamanveien

– Det begynner med det helt enkle. Gnikke hendene, lukke øya, pusten er nøkkelen til å komme inn i kraften.

Jeg gnir hendene raskt sammen, lukker øynene og prøver å kjenne kraften.

Han ber meg holde hendene litt fra hverandre og kjenne etter hva jeg kjenner.

Hendene prikker og kiler litt etter gnikkingen, og det er visst helt typisk. Han forklarer at det er min subtile energi jeg kjenner. Så skal jeg føre hendene rolig sammen. Kjenne etter varme, eller kulde. Han forteller at hendene kan enten bli ført sammen, eller bli skjøvet fra hverandre, slik at armene føres ut og at man føler man kanskje er en slags energi. Når jeg kjenner etter, føler jeg mer for å føre hendene sammen enn å slå dem ut.

– Se der, ja. Vi sier at den energien som trekker sammen er en feminin kraft, mens den som trekker fra hverandre er en maskulin kraft. Så da har du begynt på din sjamanvei faktisk.

Professor forklarer: Dette er sjamanisme Du trenger javascript for å se video.

– Trommer kan løse opp traumer

De neste stegene på sjamanveien er å lære om medisinhjulet som handler om hvordan man legger steiner i de ulike himmelretninger som et alter. Det får bli en annen gang, for det er fortsatt et spennende redskap jeg ennå ikke har fått røre, kanskje det mest spennende av dem alle: tromma.

Myrhaug tar på seg kofta og begynner å tromme lett.

Han har et spesielt blikk og øynene har en lys ring rundt irisen som gjør blikket enda mer intenst.

– Tromminga setter mennesker i en lett transe. I det samiske er jo joiken, stemmen, veldig sterk. Jeg er ingen joiker, men bruker stemmen min, sier han.

En monoton, dyp tone kommer ut av ham og akkompagnerer trommene.

Lyden vibrerer gjennom hele kroppen min.

– Det kan være med på å løse opp traumer. Trommer er hjertelyden, den første lyden vi hørte i livmora. Den lyden reagerer alle mennesker på.

Akkurat som prinsessas kjæreste, sier også Eirik Myrhaug at han har fått evnene overlevert fra slekta. Men Myrhaug representerer en sjamanisme som har funnes i Norge i mange tusen år. Jeg lurer likevel på hva det er ved ham som gjør ham til en sjaman.

– Livserfaring og at jeg har fått overlevert det fra min far, men hvis det ikke har resultater, så er det lite verdt. Jeg har blant annet vært med på å lage harmonisk energi på Gardermoen da flyplassen startet opp, og jeg har vært med på å stoppe en stor storm i nord også. Men det kan hende at jeg bare var på rett sted til rett tid! Jeg påtar meg ikke æren for det, smiler han lurt.

Durek Verret får sjamanadvarsler

Prinsesse Märtha Louises kjæreste Durek Verret kaller seg sjaman. Han forteller på sin hjemmeside at han er 6. generasjons sjaman. Jeg viser en av de mange videoene som ligger ute på nettet, der Durek setter en kvinne i transe. Hun vrir og vender på seg og lager høye lyder.

– Mmm, sier Myrhaug underveis.

– Han bruker sin mentale metode og dirigerer transen. Det kan se skremmende ut, men det kan være frigjørende, sier Myrhaug.

Selv bruker han en annen metode hvor klientene puster seg inn i en transesituasjon. Da går det mye roligere for seg, sier han og påpeker at det ikke er farlig. Han har tro på det Durek gjør og at han er dyktig til selvutvikling. Ikke minst bidrar han nå til at alle plutselig er opptatt av sjamanisme.

– Men hans tanker om å stoppe aldring og snu atomer, det tror jeg ikke på. Det hjelper ikke bare med show og være magiker. Man må vise noe i realiteten. Adelsmerket er kjærlighet og det tror jeg Märtha Louise bibringer, avslutter sjaman Eirik Myrhaug.

– Hva betyr det for dere sjamaner at prinsesse Märtha Louise er blitt opptatt av sjamanismen?

– Det betyr at her kommer kjærligheten og åpner opp sjamanismen i Norge, slik at vi kan se den som alltid har vært her.

Det er først på vei tilbake fra sjamanen, at det slår meg. Barndomshjemmet mitt som faren min bygde og som familien min har bodd i i over 40 år, har mamma akkurat solgt. Hele denne våren har jeg gått og kjent på det og gruet meg til at noen andre skal ta over huset. Det er det bare noen uker igjen til nå ...