Mot rekorddårlig vinhøst i Frankrike

Det franske landbruksdepartementet la fredag frem sine anslag for årets vinhøst.

Anslagene går ut på at årets høst vil bli på mellom 32,6 og 35,6 millioner hektoliter.

Det tilsvarer under 5 milliarder flasker og vil være lavere enn tidligere bunnår som 1991 og 2017, skriver AFP.

Ifølge næringslivs-nettstedet LSA blir årets vinhøst den dårligste siden 2. verdenskrig.

Frost og regn

Nesten alle vinregionene i Frankrike ble rammet av frost i begynnelsen av april.

I Champagne-området ble 30 prosent av knoppene ødelagt av frost.

Vinbønder i flere områder tok i bruk drastiske tiltak i kampen mot frosten. Noen steder tente bøndene fakler langs rankene, andre steder vannet de markene for å gi rankene et beskyttende islag.

Andre steder, som i Provence og Rhone-dalen, skjedde blomstringen under kalde eller fuktige forhold.

I løpet av sommeren har mye regn ført til at vinrankene er rammet av mugg. Det gjelder blant annet for hvitvinsområdene i Alsace og i Beaujolais-området.

Vinbønder i Chablis tente i april fakler langs vinrankene i et forsøk på å unngå at frosten ødela avlingen. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Gjorde vin til håndsprit

Årets elendige avling kommer i etterkant av at pandemien i fjor rammet vinprodusentene hard.

Over store deler av verden var restauranter, kafeer og barer stengt, noe som førte til reduserte salg.

Særlig gikk det ut over salget av champagne. Den musserende drikken er knyttet til festlige anledninger. I koronatiden har det vært mindre av bryllup, fester og reising – anledningene der champagne produseres.

Resultatet er rundt en tredel av den årlige produksjonen – rundt 100 millioner flasker champagne – ble liggende usolgt.

For å hjelpe vinbøndene måtte myndighetene gå inn med milliarder av støtte. Blant annet ble over 2 milliarder kroner brukt på å gjøre om vin til håndsprit.

Viser til klimaendringer

Champagne-bonden Michel Drappier har hatt to tøffe år. I fjor var det korona, i år frost og regn. Foto: CLOTAIRE ACHI / Reuters

Landbruksminister Julien Denormandie har kalt frosten i april «sannsynligvis den største landbruks-katastrofen i begynnelsen av det 21. århundre».

Forskere har sagt at klimaendringer har ført til en kraftig økning i risikoen for at lignende hendelser til skje igjen.

Den internasjonale organisasjonen World Weather Attribution analyser forholdet mellom ekstremvær og globaloppvarming.

I en studie i juni i år skrev de at et varmere klima allerede har økt sjansen for en frostperiode i vekstsesongen med 60 prosent.

Aprikos, kiwi og epler

Også franske fruktdyrkere går mot et elendig år. Produksjonen av aprikos går mot sitt dårligste år på over fire tiår.

Ifølge landbruksdepartementet blir årets aprikoshøst på rundt det halve av gjennomsnittet de siste fem årene.

Også produsenter av epler og kiwi trekkes frem blant dem som er blitt rammet spesielt hardt av årets ekstremvær.