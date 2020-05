Møt jentene som fekk motstandsmannen til å ta til tårene under frigjeringsfesten i 1945

– Vi skjønte det ikkje heilt trur eg. Fred kva var det for noko? Det hadde vore krig så lenge vi huska, det var veldig spesielt, seier Eva Tønnesen.

Ettermiddagen 7. mai 1945 braut jubelen laus i Oslo. Tyskarane var i ferd med å kapitulere. Noreg og Europa var snart frie etter fem år med nazistisk tyranni.

To fargefilmar vart smugla inn til Oslo frå Sverige til motstandsmannen Kristian Bull. Dei to neste vekene tok han fleire unike bilete av frigjeringsfesten i Oslo.

På eit av dei fanga Bull eit barnetog av feirande jenter. Barna hadde feira bursdag nokre hus lenger nede, før dei bestemte seg for å lage eit improvisert 17. mai-tog.

– Då eg 7. mai 1945 tok bildet av jentene som hadde laga sitt vesle 17. mai-tog, vart auga så fulle av tårer at eg fekk problem med å sjå klart i søkaren, fortalde Kristian Bull då han gav historia si til Forsvarets Forum i 1995.

Rekonstruksjon

To av jentene på bildet – Eva Tønnesen og Berit Bugge, tok nyleg kontakt med NRK etter at dei såg seg sjølve på Dagsrevyen. Dei hugsar dagen godt, og vart med til Kirkeveien for å skape bildet på ny.

På det originale bildet går Eva til venstre i midten og Berit lengst bak i toget. Under rekonstruksjonen står Berit til venstre og Eva til høgre.

75 år sidan – og ein dag

Det er eit merkeleg samansurium av menneske som ruslar saman opp Kirkeveien i Oslo fredag formiddag. Eva Tønnesen og Berit Bugge i front, med ein ivrig journalist og fotograf frå NRK like bak.

75 år og ein dag etter at bildet vart teke – to av jentene er tilbake i den same gata. Eva og Berit er framleis gode venninner.

Markeringa i år blir det siste store jubileet for mange av dei som opplevde krigen og frigjeringa, men bileta skal leve evig.

– Eg hugsar far til venninna vår sa: «No er det fred». Det hugsar eg godt. Det var han som gjekk opp på loftet og fann flagget, seier Bugge.

Fred var ein ukjent kvardag

Jentene bestemte seg for å lage til eit improvisert 17. mai-tog. For mange av barna som vaks opp under krigen var ein kvardag med fred nærast ukjent.

– Det var veldig morosamt, men vi skjønte ikkje heilt kva det var trur eg, seier Eva.

På veg nedover Kirkeveien møtte dei motstandsmannen Kristian Bull.

Ei av damene huskar då biletet var tatt.

– Eg ser på biletet at eg ser på han som fotograferte oss. Han såg ut som ein typisk heimefrontmann med nikkers og anorakk.

– Kva gjer det for dokker at biletet har fargar?

– Det vert nærare på ei måte.

Forsvarsmuseet og Forsvarets Forum har gitt NRK løyve til å bruke bileta under 75-årsmarkeringa av Noregs frigjering etter 2. verdskrig.