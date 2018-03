Mot flertall for eggdonasjon i Høyre

– Det er på tide at Høyre vedtar dette. Eggdonasjon kan hjelpe mange par som i dag ikke har rett på hjelp, til å få barn fordi det er kvinnen som er utfordringen og ikke mannen, sier Bru, som leder Høyres kvinneforum, til Aftenposten.

Ifølge avisen har åtte fylkeslag tatt stilling til spørsmålet om eggdonasjon så langt i år. Alle sier ja. Blant de syv som fortsatt ikke har bestemt seg, er det flere fylkeslag som sa ja i fjor.

Dermed ligger det an til flertall på Høyres landsmøte på Gardermoen i begynnelsen av april.

Mot flertall

Eggdonasjon var også tema sist partiet holdt landsmøte. Da talte både Høyre-leder Erna Solberg og andre nestleder Bent Høie for å utsette debatten ett år.

Siden har partiets prinsipprogramkomité, under første nestleder Jan Tore Sanners ledelse, foreslått å si nei til eggdonasjon. Men det er delegatene på landsmøtet som avgjør.

– Mitt inntrykk er at det ser ut som det er blitt et rimelig stort flertall for eggdonasjon. Jeg tror prosessen vi har hatt i partiet, med en grundig behandling i fylkene, har bidratt til å flytte en del av dem som var usikre, over til ja, sier Bru til Aftenposten.

Statsminister og partileder Erna Solberg ba i fjor landsmøtet om å vente med å ta stilling til eggdonasjon. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Deltakerne på landsmøtet får stemme etter egen overbevisning, og er ikke bundet av fylkeslagenes vedtak. Dermed er det ikke automatikk i at et flertall blant fylkeslagene, fører til et flertall i landsmøtesalen.

Også Stefan Heggelund (H), som er motstander av eggdonasjon, tror det blir flertall for, ifølge avisen.

Flertall på Stortinget

I Norge er det tillatt med sæddonasjon, men det er ikke lov å hente ut egg fra én kvinne og bruke det til å gjøre en annen kvinne gravid. Mange reiser imidlertid utenlands for å få gjennomført eggdonasjon i dag.

Ap, SV, Venstre og Frp er fra før positive til å tillate eggdonasjon, mens Senterpartiet og KrF er imot. Dermed er det i utgangspunktet allerede flertall for å tillate eggdonasjon.

Helsekomiteen på Stortinget skal konkludere i saken innen 8. mai.