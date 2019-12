Mørke skyer over norsk økonomi: Mener rentetoppen kan være nådd

– Det ville vært en gigantisk overraskelse om Norges Bank setter opp styringsrenten nå. Det er en svakere tendens nå i økonomien, og derfor ikke behov for å kjøle ned den ved å heve renten.

Det sier Kjersti Haugland, som er sjeføkonom i DNB Markets.

Styringsrente Ekspandér faktaboks Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi.

Styringsrenten i Norge er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til et fastsatt beløp – en kvote.

Styringsrenten og forventningene om den framtidige utviklingen i styringsrenten påvirker i første rekke rentene mellom banker og hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd og utlån til sine kunder.

Markedsrentene påvirker i sin tur kronekursen, prisene på verdipapirer, boligprisene og etterspørselen etter lån, forbruk og investeringer. Kilde: Norges Bank

Og hun er langt fra alene med den oppfatningen. En sammenstilling fra nyhetsbyrået TDN Finans om forventningene til en rekke økonomier, viser at ingen ser for seg en renteøkning nå. Frank Jullum, som er sjeføkonom i Danske Bank, mener det vil være unødvendig aggressivt å sette opp renten nå.

– Norges Bank sa i september at renten mest sannsynlig ville bli uendret i en lang periode, og iallfall på det møtet her. Selv om de har gått i litt forskjellig retning, så ser du en klar avmatning i veksten i norsk økonomi siden september, sier han.

Bedre i verden

Spenningen på torsdagens rentemøte i Norges Bank, er hvilke signaler de sender for 2020. I septembermøtet uttalte Norges Bank at det var 40 prosent sannsynlighet for en renteheving i 2020.

Sannsynligheten for renteheving blir trolig justert ned nå, tross bedre økonomiske utsikter for verdensøkonomien enn det Norges Bank la til grunn i høst, mener Jullum.

– På den andre siden ser du klare tegn på at veksten i Norge er i ferd med å avta. Det betyr at Norges Bank vil oppfatte det som en effekt av at de har satt opp renten til et mer normalt nivå.

Frank Jullum, som er sjeføkonom i Danske Bank, ser ikke for seg at bedre utsikter for verdensøkonomien gir Norges Bank rom til å heve renten.

Byggbrems

Jullum mener at Regionalt Nettverk, hvor over 300 bedrifter fire ganger i året legger frem sine økonomiske utsikter, var siste spiker i kisten for en renteheving nå. Her malte nemlig viktige deler av næringslivet et klart mørkere bilde for fremtiden.

– Hvis du ser på detaljene i det regionale nettverket, som indikerte at veksten i Norge er under trend, så ser du at halvparten av den avmatningen skyldes bråstopp i bygg og anlegg.

En grunn til bremsen i bygg og anlegg, er problemer med å gjennomføre offentlige samferdselsprosjekter, fordi det er for lite kompetent arbeidskraft i Norge.

– Så det kan tenkes at den avmatningen vi ser skyldes kapasitetsproblemer, og ikke lavere etterspørsel. Men det er vanskelig å si om bremsen vi ser nå er forbigående eller ikke, sier han.

Det er ikke nødvendig å sette opp renten for å boligprisveksten i tøylene, mener Kjersti Haugland, som er sjeføkonom i DNB Markets. Foto: DNB

Frykter ikke boligprisgalopp

Samtidig som rentene har vært på vei opp, har boligprisene steget i et stabilt, moderat tempo. Det skjer etter flere år med sterk prisvekst.

Haugland mener at strengere lånereguleringer og mange nye boliger gjør at prisene neppe vil ta av, hvis det viser seg at rentehevingene ligger bak oss.

– Det har bidratt til at boligprisveksten vil være moderat i 2020, og dermed vil det ikke være behov for å heve renten for å dempe prisveksten.

Boligprisene er ikke ventet å ta av dersom rentene ikke settes videre opp, mener DNB Markets. De peker på høy boligbygging, som her i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kronehjelp

Rentehevinger vil normalt sett gi en sterkere krone, noe som gjør livet vanskeligere for eksportbedrifter. At kronekursen er rekordsvak, gjør at Norges Bank står friere til å styre etter hva norsk innenlandsk økonomi trenger, argumenterer Jullum for.

– Vi tror Norges Bank mener kronesvekkelsen skyldes faktorer utenfor norsk økonomi, som det globale risikobildet. Der ser vi tegn til bedring, så vi tror Norges Bank vil anta at kronen styrer seg igjen i 2020, og dermed ikke vil signalisere høyere rente som følge av litt svakere kronekurs i øyeblikket, sier han.