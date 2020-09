Moren til festarrangør (15) i Bærum: Han mistet kontrollen

Det var hjemme hos en 15-åring festen ble holdt.

Moren til 15-åringen sier til NRK at gutten hadde invitert noen venner hjem til henne mens hun var på jobbreise, uten at noen av foreldrene visste om det.

Det var Budstikka som først snakket med moren.

Politiet oppløste festen

– Det kom dessverre langt flere enn de han hadde invitert. Han mistet kontrollen. På det meste var det maksimalt 50 ungdommer til stede. Vi ble varslet først fredag kveld. Vi er takknemlige for at naboen varslet og at politiet kom raskt til stedet, skriver moren i en tekstmelding til NRK.

Guttens far kom også raskt til stedet.

– Vi samarbeider med politiet og følger naturligvis opp vår sønn. Han er selvfølgelig veldig lei seg og beklager det som har skjedd, sier moren.

Politiet toner ned antallet ungdommer og sier det ikke var 150 festdeltakere da de kom til stedet i går kveld.

– I loggen står det at patruljen vår fant 20 personer på festen og et stort tilsig av folk da de ankom. Vi ble nødt til å oppløse festen etter at vi kom dit klokken 21.22. Faren til gutten som bodde der festen var kom til stedet etter hvert, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

– Ikke forstått smittevern

Operasjonsleder Pedersen forteller at det er 15-åringen som har hatt fest, og at deltagerne i hovedsak er fra samme alder og opp til midten av 20-årene.

– Å samle så mange på fest nå for tiden, da har du ikke skjønt dette med smittevern. Vi er glad vi fikk melding om dette, sier politiets operasjonsleder.

Og fortsetter:

– Vi får en del meldinger om fester nå i disse koronatidene. Vi tar en prat med dem som melder oss og drar ut hvis vi føler det er nødvendig, sier han.

Moren sier hun har vært på jobbreise de siste dagene.

– Min sønn på 15 år var hos sin far. Uten å fortelle det til oss foreldre hadde han 9. og 10. september besøk av fem venner hos meg. De spilte beklageligvis høy musikk, sier moren.

Politiet sier at de ikke kan bekrefte eller avkrefte om disse festene varte i flere dager sammenhengende

– La ikke merke til noe bråk

NRK har spurt flere naboer i området om de har hørt noe til festen:

– Jeg visste ikke at det var en så stor fest, som varte over flere dager. Jeg hørte litt bråk om natten, men opplevde ikke det som noe stort, sier en av naboene.

En annen nabo sier:

– Jeg la ikke merke til at det var noen stor fest i området før jeg leste om det i media, sier han.

Politiet sier denne festen foreløpig ikke har fått noe etterspill. Operasjonsleder Pedersen forteller imidlertid at det er rutine i saker som har med personer under 15 år å gjøre at barnevernet kontaktes.