Moren takker blodgivere for at datteren Liv (9) lever i dag

Siden kampanjen «Make Klara Great Again» ble lansert tidligere i august har nærmere 3800 nye blodgivere meldt seg. De kan være med på å redde flere liv.

En av mange som har vært avhengig av bloddonasjoner er 9 år gamle Liv fra Åmli utenfor Arendal. Moren Bente Engenes har regnet ut at minst 46 bloddonorer bidro til at de fikk beholde Liv da hun var kreftsyk som treåring.

– Blodgiverne betydde alt for oss. Vi hadde ikke hatt henne her om hun ikke hadde fått friskt blod, sier Engenes.

– Evig takknemlig

Liv fikk påvist leukemi da hun var tre og et halvt år gammel. To og et halvt år senere var Liv seks år gammel og ferdig behandlet.

Moren forteller at hun er evig takknemlig for alle som ga blod og reddet datteren.

– Da Liv ennå var under behandling, tok jeg henne med da jeg skulle gi blod selv. På samme rom lå det to personer som donerte trombocytter (blodplater, red.anm.) og tilfeldig hadde samme blodtype som Liv. Da sa jeg til henne «nå er du heldig, for nå ligger det en mann der som gir trombocytter du kan få».

Engenes forteller at det var sterkt å høre for dem som lå der.

– Men man redder liv hver gang man donerer blod, og det tenker man kanskje ikke alltid over når man er frisk.

Bente Engenes (i midten) sammen med datteren Liv (9) og leder i Barnekreftforeningen Agder, Anette Iren Nordhaug. Bildet er tatt under Arendalsuka i år. Foto: Barnekreftforeningen

Tusen blodgivere på ett døgn

Blodgiverkampanjen «Make Klara Great Again» ble startet av foreldrene til ett år gamle Klare Ryvold Ski fra Oppegård i Akershus. Hun fikk akutt leukemi i mai, og foreldrene oppdaget raskt hvor viktig friskt blod var for kreftpasienter. I sommer fikk foreldrene med seg venner og kolleger, samt Røde Kors, Blodbanken og Barnekreftforeningen, og startet kampanjen som sprer kunnskap om blodgivning.

På litt over et døgn etter kampanjen ble lansert hadde over tusen nye blodgivere meldt seg.

En påminnelse

Daglig leder for Barnekreftforeningen, Trude Nicolaysen forteller at kampanjen fungerer bra som en påminnelse for folk.

– Det er så enkelt å gi blod, man trenger bare å vite om det, sier Nicolaysen.

Hun tror også at kampanjen har bidratt til at mange som vanligvis ikke ville gitt blod nå har blitt blodgivere.

– Det er viktig, spesielt for de med leukemi å få blodtilførsel under behandling. Selv om det iblant er små barn og ikke snakk om store mengder blod per person, er det likevel veldig viktig at barn har tilgang til blod for å bli friske.

– Å være blodgiver er en livreddende handling, sier hun.