– Eg er veldig glad for våpenkvila, den vil gjere det lettare for folk, seier Morad Abu Hadad til NRK.

Våpenkvile startar torsdag, og skal ifølgje avtalen vare i minst fire dagar.

Mannen vi møter kjem trillande på ein gamal moped med lasteplan. På planet er det ein stor container med vatn. Men i bensintanken er det tørt.

– Tuktuken min er sliten, men no håpar eg at vi kan skaffe bensin til den slik at det er lettare å kome seg rundt, seier Hadad.

Våpenkvila på Gazastripa inneber at 50 israelske born og kvinner som er gislar skal bli sleppte fri. 150 palestinske fangar i israelske fengsel skal lauslatast.

Vonleg fører det også til at det kjem meir naudhjelp inn til dei krigstrøytte innbyggjarane.

I dei mellombelse leirane sør i Gaza går dagleglivet vidare på sin skeive måte. No vil det vise seg kva våpenkvila vil få og seie for tilgangen på blant anna mat. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

Saknar bøker og bensin

Men trass i ein forpliktande avtale som skal sikre fred i minst fire dagar, er det ikkje alle som er like optimistiske.

– Våpenkvile er ikkje vore til hjelp for oss. Vi kjem ikkje fram til huset vårt for å hente ein madrass ein gong, seier Maran al Kofraneh til NRK.

Ho sit saman med søstrene sine og mora utanfor eit mellombels telt i ein av leirane for internt fordrivne flyktningar.

Maran er student og saknar bøkene sine og livet ho levde før krigen mellom Hamas og Israel starta.

Maran al Kofraneh og familien er for tida i ein flyktningleir i Gaza. Dei saknar det vanlege livet. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

– Eg har yngre søstrer som går på skule. Om vi hadde bøkene våre så kunne dei kanskje lese for å gløyme alt som skjer.

For Morad Abu Hadad som kom trillande med mopeden utan drivstoff gir likevel våpenkvila eit glimt av håp.

– No kan eg skaffe nok bensin for tida framover dersom krigen held fram, seier den unge mannen.

Noreg aukar pengestøtta

Nordmannen Tor Wennesland er FN sin spesialutsending til Midtausten.

Han ber partane innstendig om å halde avtalen om våpenkvile og rosar styresmaktene i Egypt, Qatar og USA for å ha jobba fram løysinga.

Samstundes kjem nyheita om at Noreg aukar pengestøtta til Palestina med ein halv milliard kroner.

Pengar som skal gå til humanitær hjelp og støtte til dei palestinske sjølvstyremyndigheitene.

– Det er krigføring i eit område der både privat og offentleg sektor bryt saman. Det er utfordrande.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til VG onsdag ettermiddag.

Den israelske utanriksministeren Eli Cohen seier at dei reknar med at dei første gislane kjem heim torsdag.

– Israel si regjering har forplikta seg til å få alle gislane heim, sa Cohen.