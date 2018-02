Mor til sin datters drapsmann: – Hun vil hjemsøke deg

Over fem måneder etter at niårige Maelys de Araujo forsvant fra ei bryllupsfeiring i Frankrike, har en 34-årig mann erkjent å ha drept henne.

Han sier det var et uhell, ifølge franske påtalemyndigheter.

Noen timer etter innrømmelsen onsdag, la jentas mor ut et innlegg på Facebook der hun henvender seg til mannen.

«Maëlys vil hjemsøke deg natt og dag i fengselet ditt helt til du kreperer og kommer til helvete», skriver hun i teksten gjengitt i Le Figaro.

Ni år gamle Maelys de Araujo er funnet død, over fem måneder etter hun forsvant. Foto: Philippe Desmazes / AFP

Fant levninger

I innlegget kaller mor Maëlys for sin «solstråle» og skriver at familien savner henne.

Videre skriver mor at hun har hatt dårlig samvittighet for at hun ikke klarte å beskytte jenta si fra mannen, og at mannen ikke kommer til å kunne skade noen lenger.

Teksten fra mor er i skrivende stund delt 125 000 ganger på Facebook.

– Maëlys hadde livet foran seg og du river henne fra oss, vi ser henne aldri igjen på grunn av deg, skriver hun.

Et banner med påskriften «Sannheten for Maëlys» foran festsalen der hun sist ble sett i august i fjor. Foto: Philippe Desmazes / AFP

Samtidig ber hun om at rettferdigheten må seire i denne saken, slik at «ingen barn noen gang igjen lider under slike handlinger».

Mannen, som var gjesti bryllupet jenta forsvant fra, skal ha forklart at han skjulte den døde jenta før han dro tilbake til bryllupet, og at han deretter dumpet henne i ei kløft.

Etterforskes for drap i annen forsvinningssak

Niåringen forsvant tidlig på morgenen søndag 27. august, etter ha deltatt i et bryllup i landsbyen Pont-de-Beauvoisin i det østlige Frankrike.

Politiet saumfarte skogområdene rundt festsalen der bryllupet ble holdt, men fatta raskt mistanke om at jenta var bortført i en bil.

En 34 år gammel tidligere soldat ble pågrepet og siktet for bortføring kort tid etter at jenta forsvant.

Han ble sikta etter at DNA ble funnet i bilen hans, men den gang nekta han for å ha kidnappa henne. Denne uka, seks måneder etter bryllupet, innrømte han altså drap.

I desember ble mannen satt under etterforskning for drap også i en annen sak, der en 23-åring fortsatt ikke er funnet etter en forsvinning i fjor vår. Ifølge Le Figaro skal det ikke være noen forbindelse mellom de to sakene.