Mor til MGPjr-vinner opprørt over kommentarfeltet: – Vær så snill ikke snakk nedsettende om barn

– Jeg blir opprørt når barn prøver å ta ansvar og engasjere seg for samfunnet, at voksne kan mene og si stygge ting. Barn lærer jo på skolen som en del av sosial kompetanse at man skal være snill og ikke plage andre.

Helen Helgesen Ylvisåker hadde klump i magen da hun leste gjennom kommentarfelt om datteren Emma og venninnen Anna. Jentene var begge 11 år da de i mai vant MGPjr med sangen «Kloden er syk».

– Jeg tok samtalen med barnet mitt om at hun måtte være forberedt: «Nå stikker du nesen frem. Sannsynligvis kommer det masse gode tilbakemeldinger. Men vær forberedt på at det kan komme negative også.»

Helene Helgesen Ylvisåker er opprørt over kommentarene hun ser. Foto: Milana Knezevic / NRK

Hun var først og fremst bekymret for stygge kommentarer fra andre barn og unge, om at jentene ikke sang fint eller så bra ut.

Men NRK har kontaktet en rekke voksne personer som har skrevet nedsettende ting om barn og unge som på forskjellige måter engasjerer seg i klimasaken. Kun to ville la seg intervjue. En av dem var mannen som skrev «Stakkars hjernevaskede barn» i en gratulasjonspost til Emma og Anna på Facebook (se video i toppen av saken).

Selv om Helgesen Ylvisåker ikke ventet kommentarer fra voksne, var hun ikke helt overrasket.

– Jeg følger med i samfunnet. Det har jo skjedd noe de siste årene. Ordskiftet har tatt en litt annen retning.

Emma, som nå er 12, er fortsatt for ung til å selv oppsøke kommentarfeltene, forteller Helgesen Ylvisåker. Hun har også skjermet og beskyttet datteren. Hjernevask-kommentaren har hun imidlertid fortalt om.

– Hun lo av den og sa med litt humor at «ja, kloden er syk, og det finnes mange syke folk der ute». Samtidig, hvis noen hadde kommet opp til henne og sagt «du er hjernevasket», hadde hun nok blitt lei seg.

Psykolog: – Sårbar alder

Evalill Bølstad Karevold er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og jobber blant annet med psykisk helse hos barn og unge. Hun forteller at ufine kommentarer kan ha negativ innvirkning på barn og unge.

– Slike kommentarer kan i verste fall kan starte en negativ sirkel hos de unge. De mellom 12–14 år er i en sårbar alder hvor det er mye endring i kropp, følelser og tanker, og mye nytt som skjer på det relasjonelle planet. Slike kommentarer kan gå på selvfølelsen og selvtilliten løs, sier hun.

– De kan bidra til at de unge slutter å engasjere seg, noe som er uheldig både for deres utvikling, og samfunnets nytte. De trekker seg rett og slett, fordi de synes det blir for utrygt og ubehagelig.

Psykologen ber folk vise respekt til barn også i kommentarfeltene. Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

Psykologen mener voksne bør tenke mer gjennom hva de skriver.

– I stedet kan man argumentere saklig til barn også, ta dem på alvor og vise dem respekt. De unge må få hjelp til å forstå hva den andre mener, og da hjelper det ikke med usaklige kommentarer.

Derfor skrev han kommentaren

NRK har møtt Per Gunnar Flåten, som skrev «stakkars hjernevaskede barn» til Emma og Anna.

– Jeg skrev det fordi jeg syns oppriktig synd på barn som vokser opp i dag og tror at dommedag er nær, sier han til NRK.

– Hva tenker du hvis barna får lese eller høre det du skriver om dem?

– Da håper jeg de stiller seg spørsmålet: hvorfor skrev han det?

– Men de er 12-13 år? (journ. anm: jentene var 11 da sangen kom ut)

– Hvis de er 12-13 og har laget en sang om at kloden vår er syk, må også de være store nok til å stå inne for det.

Han forteller også at han ikke forsvarer usaklige kommentarer og drittslenging på nett, samtidig som han sier at hans egen kommentar ligger helt i grenseland.

– Hold dere for gode

Helgesen Ylvisåker understreker at jentene skrev «Kloden er syk» før skolestreik-bølgen som ble startet av Greta Thunberg. Budskapet kom utelukkende fra deres eget miljøengasjement, forteller hun.

– Tenkte dere over i forkant at teksten kan virke provoserende for folk som er uenig i at vi står overfor en klimakrise?

– Nei, den tanken slo meg ikke. Barn i dag er veldig opplyste i forhold til hvordan det var for oss. Jeg hadde Blekkulf. De har Supernytt og Aftenposten Junior. Jeg vil ikke ta fra dem den kunnskapen de sitter med, og si at de har ikke rett til å mene noen ting fordi de er for små, sier hun.

Og hun har en beskjed til de som irriterer seg over klimaengasjerte barn og ungdommer:

– Vi har ytringsfrihet, men vær så snill ikke snakk nedsettende til barn. Det kan man holde seg for god til. Da får man heller vende seg mot sine likesinnede eller likestilte.