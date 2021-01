Moderna-vaksinen godkjend i dag

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det europeiske legemiddelverket EMA sa onsdag føremiddag ja til Moderna-vaksinen, melder Reuters. Vaksinen er dermed den andre koronavaksinen som vert godkjent i EU, og med det i Noreg.

Fagfolka i EMA har sete saman sidan måndag for å diskutere fordelar og ulemper med koronavaksinen frå det amerikanske Moderna-konsernet. Modernas vaksine er allereie godkjend i heimlandet USA.

Før den kan takast i bruk i Europa, må han òg godkjennast formelt av EU-kommisjonen. det er rekna med at det vil skje raskt. EUs godkjenning gjeld òg for Noreg.

EMAs komité for medisin for menneske starta gjennomgangen av Moderna-vaksinen måndag. Dei kom ikkje i mål og diskusjonen heldt fram onsdag.

Meir haldbar og enklare å frakte

Den store fordelen med Moderna-vaksinen, samanlikna med Pfizer/BioNtech sin, er at han er haldbar i inntil 30 dagar ved kjøleskapstemperatur. Ved temperaturar på – 20 grader er han haldbar i eit halvt år, ifølgje produsenten.

Moderna-vaksinen treng ikkje spesialfrysar og er meir haldbar enn Pfizer sin. Her vert vaksinen pakka ut på eit helsesenter i Boston. Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP/NTB

Pfizer/BioNtech sin vaksine krev som kjend lagring i spesialfrysar ved mykje lågare temperatur (minus 70 grader), og er berre haldbar i kjøleskap i fem dagar.

Ny teknologi

Moderna sin vaksine er basert på såkalla mRNA-teknologi, som er ein ny måte å lage vaksinar på. Det inneber at det aktive stoffet er pakka inn i små feittpartiklar som cellene i kroppen tek opp.

Cellene les mRNA-koden og dannar såkalla spike-protein av same type som koronaviruset har. Kroppen oppfattar proteinet som framandt og lagar antistoff som også fungerer mot koronaviruset. Også Pfizer/BioNtechs vaksine bygger på denne teknologien. Denne vaksinetypen er ikkje brukt på menneske før.

Moderna-vaksinen vert produsert i Europa. Vaksinen vert gitt i to dosar med fire vekers mellomrom. Den skal ifølgje testar gi vern mot covid-19 i 94,5 prosent av tilfella, noko som er på linje med resultata for Pfizer/Biontech-vaksinen (95 prosent). Det skal ikkje vere meldt om alvorlege biverknader.

Avtale om 67.000 dosar ti Noreg

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergstrøm fortalde tysdag at Noreg innan utgangen av februar skal få 67.000 dosar av Moderna-vaksinen, og at Noreg totalt har ein avtale om 1,9 millionar dosar.

Sverige reknar med å få 11.000 dosar av koronavaksinen frå Moderna neste veke, og 182.000 dosar totalt for januar og februar, melder TT.

– For Noregs del er det dei same leverandørane og dei same avtalane som i Sverige, stadfestar helseminister Bent Høie.

Frå før er vaksinen frå Pfizer/BioNtech godkjent i EU og Noreg. Her i landet er vaksinasjonen i gang i kommunane for folk i risikogruppa med Pfizer/BioNtechs koronavaksine.

Ein tredje vaksine, frå Universitetet i Oxford og AstraZeneca, vart godkjent i Storbritannia sist onsdag. Det er lite truleg at han blir godkjend i EU i løpet av den næraste månaden, sa EMA før helga.

LES OG: VAKSINEKRIGEN: Fleire stader i verda er vaksineringa mot covid-19-viruset i ferd med å bli eit brennbart politisk spørsmål.