Mistet sønnen (21) i trafikkulykke: – Forslaget om å minske bruken av fotobokser er helt skammelig

Regjeringens forslag om å redusere bruken av fotobokser har fått Gunn Knappe, mor til avdøde Oda Aurora Knappe Løkting (18), til å se rødt.

– Det er rett og slett latterlig. Jeg mener de gjør en stor feil. Tall viser at antall drepte blir halvert ved hjelp av fotobokser. Så hvorfor fjerne de, de burde jo heller sette opp flere, sier hun til NRK.

Regjeringen har i forbindelsen med Ryfast-prosjektet i Rogaland, der det i utgangspunktet skulle ha vært snittmålinger i to tunneler, valgt å droppe bruken av fotoboksene. Grunnen til dette er at de mener veiene i utgangspunktet er trygge nok. Dersom det skal settes opp fotoboks med gjennomsnittsmåling på nye veier, må det være målt høy fart og registrert alvorlige ulykker, mener Samferdselsdepartementet.

RÅKJØRTE: Politiets målinger viser at farten vedkommende som kjørte bilen kan ha vært et sted mellom 148 km/t og 184 km/t minutter før ulykken skjedde. Foto: Anne Næsheim / NRK

For Knappe, som mistet datteren i den mye omtalte Hernes-ulykken der til sammen tre unge mennesker mistet livet, er dette et tungt forslag å svelge.

– Analyser viser at føreren av bilen kjørte langt over fartsgrensen. Det er jo ikke til å unngå å tenke at Oda fortsatt hadde vært i livet dersom det var en fotoboks på ulykkesstedet.

– Jeg kjører jo selv forbi stedet der ulykken fant sted, og blir forbikjørt omtrent daglig. Dette er et veldig lite gjennomtenkt tiltak. Er det for å spare penger? Hva med å spare liv istedenfor, sier hun.

Tall fra Transportøkonomisk institutt viser at antall drepte og hardt skadde blir halvert der det er snittmåling.

– Selv om tallet på antall drepte går ned, kan man ikke lene seg tilbake og slutte å jobbe forebyggende. Jeg kjenner jeg blir både frustrert og forbanna, sier Knappe.

MOR OG DATTER: Livet til Oda Aurora Knappe Løkting ble fort revet bort da føreren traff en elg og kjørte inn i et tre. Foto: privat

– Skammelig

Anne Tarasenko mistet sønnen Christer Tarasenko (21) i en motorsykkelulykke i 2015. Siden da har livet aldri vært den samme, forteller hun til NRK.

– Jeg kommer aldri til å bli samme menneske som jeg var før ulykken.

SKJÆRER I HJERTET: Anna Tarasenko, mor til avdøde Christer Tarasenko, beskriver regjeringens forslag som skammelig. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Selv om høy fart ikke var en medvirkende årsak til sønnens dødsulykke, har Tarasenko holdt flere foredrag i etterkant av tragedien der hun blant annet legger vekt på viktigheten av å holde fartsgrensen. Hun beskriver regjeringens forlag som skammelig.

– Det skjærer meg i hjertet når jeg hører at regjeringen vil minske bruken av fotobokser som er med på å bidra til å redusere antall dødsulykker på veiene.

– Skal vi nå målet vårt om at ingen lenger skal behøve å bøte med livet i trafikken, burde vi øke trafikksikkerheten. Det er ikke her vi skal spare penger. Jeg håper regjeringen slutter å tenke tall og statistikk når de skal redegjøre for denne typen politikk og heller tenker på det faktum at det er menneskeliv dette dreier seg om.